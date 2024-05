PIR-News: News zu AT&S, Valneva, Verbund, Research zu RBI ... (Christine Petzwinkler)

13.05.2024, 3267 Zeichen

AT&S hat am Freitagnachmittag den Markt überrascht. Das Unternehmen fasste in einer Mitteilung eine Anpassung der Prognose, einen Werks-Verkauf, einen Dividenden-Ausfall sowie eine Absage der angekündigten Kapitalerhöhung (Stichwort: Gespräche mit der ÖBAG) aufgrund des volatilen Marktumfeldes, zusammen. Die Aktionärinnen reagierten mit deutlichen Verkäufen auf die Meldung, die Aktie büßte am Freitag mehr als zehn Prozent ein und lag auch am Montag Vormittag zunächst im Minus, dann kam aber Geld in den Markt. Das Unternehmen erwartet nun – inkl. des Beitrags des zum Verkauf stehenden Werkes Ansan in Korea – für das Geschäftsjahr 2026/27 einen Jahresumsatz von rund 3,1 Mrd. Euro (zuvor: rund 3,5 Mrd. Euro) sowie eine EBITDA Marge von 27 bis 32 Prozent (unverändert) an.Die Gespräche mit potenziellen Investoren seien beendet worden, wie es heißt. Für das koreanische Wert werden verbindliche Angebote eingeholt, so AT&S.

AT&S

Valneva hat weitere positive Phase 3-Daten bei Jugendlichen für den Single-Shot Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus (CHIKV) erreicht. Nach der initialen Analyse bis zu Tag 29 nach der Impfung wurden in der aktuellen Analyse der Studie VLA1553-321 Sicherheits- und Immunogenitätsdaten bis zu sechs Monate (Tag 180) nach Verabreichung einer Einzeldosis des Impfstoffs erhoben. Die Ergebnisse sollen den Antrag einer potenziellen Erweiterung der Zulassung für die Verwendung bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren unterstützen. Zudem wird erwartet, dass die Daten auch die Zulassung von IXCHIQ® in Brasilien unterstützen, die die erste potenzielle Zulassung für den Einsatz in endemischen Bevölkerungsgruppen wäre. Laut Valneva werden derzeit drei Zulassungsanträge von der Europäischen Arzneimittel-Agentur, Health Canada und der brasilianischen Gesundheitsbehörde Anvisa geprüft und könnten 2024 genehmigt werden.

Valneva

Verbund und Payuca bieten gemeinsam eine Ladelösung für die Immobilienwirtschaft an, um schnell und kostengünstig E-Ladestationen in Garagen von Mietwohnhäusern zu implementieren. Genutzt wird das Angebot u.a. vom Österreichischen Volkswohnungswerk (OVW), das 16 Standorte mit 240 E-Ladepunkten ausstattet. Verbund Immo-Charging beruht auf einem Abo-Modell von Payuca für die Nutzung der Ladestationen inklusive Strom aus 100% Wasserkraft von Verbund. Das Abonnement ist monatlich für die Mieter:innen kündbar und je nach kWh-Verbrauch bereits ab 39,90 Euro erhältlich.

Verbund

Research: Oddo BHF bestätigt die Underperform-Einschätzung für Verbund und erhöht das Kursziel von 60,0 auf 62,0 Euro. Goldman Sachs bestätigt Valneva mit Neutral und erhöht das Kursziel von 3,8 auf 3,9 Euro. Citi bleibt bei Raiffeisen Bank International auf Kaufen und reduziert das Kursziel von 24,0 auf 21,5 Euro. Autonomous Research bestätigt Raiffeisen Bank International mit Neutral und kürzt das Kursziel von 21,1 auf 17,3 Euro.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.05.)

(13.05.2024)

