PIR-News: FACC, Andritz, Immofinanz, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Hypo Oberösterreich, Evotec, Palfinger (Christine Petzwinkler)

FACC erweitert das Angebot im Business Jet-Bereich. Das jüngste Geschäftsfeld Aftermarket Services wird nun auch im Bereich Refurbishment von Cabin Interiors für Business Jets ausgebaut. Dieses reicht vom einfachen Aufpolieren der Innenausstattung und kleineren Reparaturen von Tischen, Küchen und Sitzen über High-End-Sanierungen bis hin zu maßgeschneiderten, komplett neuen Innenausstattungs- und Layoutänderungen für Business Jets. Das hauseigene Team aus Ingenieuren, Designern, Handwerksmeistern und Innenarchitekten ermöglicht innovative Kabinenmodifikationen, modernste Designs sowie spezifische Erneuerungen. Zum Einsatz kommen dabei nur exklusive und hochwertige Materialien wie besondere Edelfurniere, Carbon-Look, luxuriöse Leder und Stoffe oder Teppichböden. Mit der neuen Business Jet Interiors Facility in Melbourne, Florida, geht der Aerospace-Konzern nun also in Sachen Cabin Interiors den nächsten großen Schritt. „Der neue Standort in Melbourne ermöglicht uns, die Zeitspanne für Refurbishment- und Modernisierungsprojekte zu optimieren und dabei stets die neuesten Standards in der Branche von Geschäftsflugzeugen zu erfüllen“, sagt William Jewer, Director Business Aircraft, FACC Aftermarkt Services.

Andritz hat Aufträge von Naturheld GmbH zur Lieferung von zwei Faserstoffaufbereitungssystemen für die neue Produktionslinie in Grafenwöhr, Deutschland, erhalten. Mit diesem Projekt steigt Naturheld in den Dämmmaterialsektor ein. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Halbjahr 2022 geplant. Der Lieferumfang umfasst zwei Linien mit modernstem Druckzerfaserungssystem, welches jeweils eine Kapazität von 10 Tonnen pro Stunde aufweist. Die Systeme werden eine Mischung aus Fichten- und Kiefernhackschnitzel aus firmeneigener Holzverarbeitung aufbereiten, um erstklassiges Fasermaterial für weiche und harte Dämmplatten sowie Einblasdämmung zu produzieren.

Die Immofinanz konnte beim diesjährigen Office Of The Year Award zwei Preise in den Kategorien „Co-Working Space“ sowie „Großunternehmen“ abräumen. Mit dem neuen, flexiblen myhive Office in der Ungargasse 37 in 1030 Wien ging die Immofinanz als bester Anbieter für Co-Working Spaces hervor. In der Kategorie Großunternehmen (ab 100 Mitarbeiter) konnte mit dem neuen Headquarter am Wienerberg (Wienerbergstraße 9, 1100 Wien) der 2. Platz erreicht werden.

Aktienkäufe: Wienerberger-Vorstand Harald Schwarzmayr hat am 8. Oktober in Summe 2000 Aktie zu je 29,16 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Die MM Schubi Vermögensverwaltungs GmbH, die dem Mayr-Melnhof Aufsichtsratmitglied Ferdinand Mayr-Melnhof-Saurau zuzurechnen ist, hat am 6. Oktober 600 Aktien zu je 165,8 Euro gekauft, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht.

Die Hypo Oberösterreich hat eigenen Angaban zufolge die erste nachhaltige Wohnbauanleihe in Österreich begeben. Das Emissionsvolumen beträgt 30 Mio. Euro. Die Mittel aus der hypo_blue Wohnbauanleihe werden ausschließlich zur Finanzierung des energieeffizienten heimischen Wohnbaus verwendet und tragen damit deutlich zur CO2-Reduzierung bei.

Das börsenotierte Biotech-Unternehmen Evotec SE hat bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC ein geplantes Angebot von Stammaktien in Form von American Depositary Shares (ADS) eingereicht. Die Registrierungserklärung ist noch nicht in Kraft getreten und die endgültige Anzahl der anzubietenden ADS sowie der Angebotspreis sind noch nicht festgelegt worden. Evotecs Stammaktien notieren im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Evotec hat eine Sekundärnotierung der ADS am Nasdaq Global Select Markt in den USA unter dem Ticker Symbol "EVO" beantragt.

Research: Hauck & Aufhäuser bestätigt die Kauf-Empfehlung für Palfinger nimmt aber das Kursziel von 45,0 auf 44,0 Euro zurück.

