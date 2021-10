Wiener Börse: Robot-Predictions, wie es bei Aktien von Erste Group, CA Immo und Porr weitergehen könnte (Christian Drastil)

Auswertungen aus unserem redaktionellen Robot BSNgine:

Was machte die Erste Group-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 47 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 52 Prozent nach oben und in 2 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 159). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,28%.



Was machte die CA Immo-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 47 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 48 Prozent nach oben und in 4 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 207). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,06%.



Was machte die Porr-Aktie in der Vergangenheit nach 9 Tagen Minus? In 60 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 20 Prozent nach oben und in 20 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 5). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,7%.

(28.10.2021)

Akt. Indikation: 38.00 / 38.30

Uhrzeit: 16:18:16

Veränderung zu letztem SK: 2.28%

Letzter SK: 37.30 ( 2.19%)

Akt. Indikation: 12.50 / 12.50

Uhrzeit: 16:30:33

Veränderung zu letztem SK: 2.63%

Letzter SK: 12.18 ( -0.65%)

Akt. Indikation: 18.79 / 18.84

Uhrzeit: 16:42:18

Veränderung zu letztem SK: -3.26%

Letzter SK: 19.45 ( -4.56%)

