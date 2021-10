PIR-News: Palfinger, Valneva, Andritz, Frequentis, Cleen Energy, Research zu Wienerberger (Christine Petzwinkler)

Palfinger verzeichnet in den ersten drei Quartalen 2021 Rekordmarken sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis. Der Konzernumsatz beträgt 1.337,6 Mio. Euro nach 1.102,4 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 21,3 Prozent entspricht. Das EBITDA erhöhte sich im Periodenvergleich um 34,2 Prozent auf 188,3 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 70,6 Mio. Euro per Ende des 3. Quartals 2020 auf 125,4 Mio. Euro, das Konzernergebnis betrug 71,4 Mio. Euro nach 31,8 Mio. per 30. September 2020. Die Net Debt/EBITDA Ratio liegt mit 1,78 "auf exzellentem Niveau", so das Unternehmen, das weiter von der Hochkonjunktur und dem positiven Marktumfeld profitiert. Allerdings treffen die weltweiten Materialengpässe und Beeinträchtigungen der Lieferketten auch die Produktion von Palfinger, "was einen erhöhten zusätzlichen Aufwand im Kapazitätsmanagement nach sich zieht", wie es heißt. Wegen der gestiegenen Rohstoffkosten musste der Kranhersteller im heurigen Jahr seine Preise schrittweise deutlich anheben. Auf die starke Nachfrage hatte das keine negativen Auswirkungen, auch wurden keine Aufträge storniert. CEO Andreas Klauser: „Unsere Auftragsbücher sichern uns eine gute Visibilität und Auslastung bis in das 2. Quartal 2022“. Für das Gesamtjahr 2021 strebt Palfinger einen Umsatz von über 1,75 Mrd. Euro und ein EBIT von mehr als 150 Mio. Euro an. Auf dieser Basis sind die Mittelfrist-Finanzziele 2024 erhöht worden. Im Jahr 2024 sollen 2,3 Mrd. Euro Umsatz über organisches Wachstum, 10 Prozent EBIT-Marge und 12 Prozent ROCE erreicht werden. "Wir spüren einen starken Rückenwind vom Markt", erklärt CFO Felix Strohbichler im Börsenradio-Interview. "Nicht nur Aufholeffekte nach Corona sind die Gründe. Unser Unternehmen bedient auch Megatrends wie Construction Recycling." Viele Menschen hätten derzeit das Bedürfnis, ihr Angespartes in Betongold zu gießen. "Im Sinn der Nachfrage ist Corona nicht mehr da. Die steigenden Materialkosten werden uns im 4. und noch im 1. Quartal 2022 aber voll treffen".

Valneva gibt im Rahmen des globalen Angebots in Summe 4.500.000 Aktien aus. Der Angebotspreis wurde auf 17,00 Euro je Stammaktie und 39,42 Dollar je ADS (die jeweils zwei Stammaktien repräsentieren), festgelegt. Der Gesamtbruttoerlös wird voraussichtlich ca. 88,7 Mio. Dollar betragen, was ca. 76,5 Mio. Euro entspricht. Das Kapital wird für die laufenden Impfstoff-Programme eingesetzt. Die Aktie ist in Paris voraussichtlich bis am Nachmittag vom Handel ausgesetzt.

Andritz setzte einen neuen Herb-Chemikalienrückgewinnungskessel mit einer Kapazität von 550 Tagestonnen (mit Möglichkeit zur Erhöhung auf 700 Tagestonnen) bei Naini Papers Limited in Indien, erfolgreich in Betrieb. Der Kessel ist für die Verarbeitung von gemischter Schwarzlauge aus Hartholz und Agrarprodukten ausgelegt und ermöglicht einen umweltfreundlichen und energieeffizienteren Betrieb im Vergleich zur früher im Werk eingesetzten Verbrennungsanlage.

Cleen Energy bereitet Kapitalmaßnahmen vor: Aufgrund des derzeit bestehenden Zugangs zu potentiellen Großprojekten für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik- und Energieeffizienzanlagen unter dem Contracting-Modell beabsichtigt die Cleen Energy AG das bestehende Portfolio durch einen Internationalisierungsschritt auszubauen. Zur Finanzierung soll bis längstens Ende 2024 frisches Kapital in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro in mehreren Schritten durch Kapitalerhöhungen und durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen (Anleihen) aufgestellt werden. Mit diesem Kapital und weiteren aufzunehmenden Krediten und Darlehen sollen Contracting-Projekte im In- und Ausland im Ausmaß von bis zu 300 Mio. Euro finanziert werden.

Neue Deals für Frequentis: Frequentis und die US-amerikanische Flugsicherung (FAA) haben kürzlich im Rahmen des 2006 gestarteten Programms zur Ablöse der bestehenden Systeme die Installation des 201. VCS-Sprachvermittlungssystems für die Flugsicherung (ATC) abgeschlossen. Die jüngste Installation und Abnahme am Monroe Regional Airport in Monroe, Louisiana, erfolgte trotz der COVID-Beschränkungen wie geplant am 26. August 2021. Es ist das 10. System, das dieses Jahr installiert wurde. Des weiteren hat die französische Flugsicherung DSNA Frequentis und CS Group mit einem 20-Jahres-Vertrag für die Lieferung eines IP-basierten Funk-/Telefon-Sprachkommunikations-systems für 14 Anflug- und Tower-Kontrollzentralen für die Flugsicherung beauftragt.

Research: On Field Investment Research bestätigt Wienerberger mit "Underperform" und erhöht das Kursziel on 30,0 auf 33,0 Euro.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.10.)

(29.10.2021)

