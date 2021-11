Wiener Börse: Statistik zeigt für AT&S und Wienerberger heute weiter steigende Kurse an (Christian Drastil)

Auswertungen aus unserem redaktionellen Robot BSNgine:

AT&S hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Plus. Was machte die AT&S-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Plus? In 53.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 44.0 Prozent nach unten und in 2.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 165). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,6%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 3.40%, 9.74%, 1.38%, 1.11% (Gesamtzuwachs: 16,31%).

Wienerberger hat eine aktuell laufende Serie von 6 Tagen im Plus. Was machte die Wienerberger-Aktie in der Vergangenheit nach 6 Tagen Plus? In 70.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 29.0 Prozent nach unten und in 1.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 80). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,78%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 1.31%, 0.58%, 0.19%, 0.58%, 0.51%, 0.82% (Gesamtzuwachs: 4,05%).

(09.11.2021)

(09.11.2021)

