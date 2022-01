PIR-News: Zahlen von Agrana, Deals für Andritz, Warimpex, Cleen Energy und Zumtobel, CA Immo finanziert nachhaltig, Research zu Pierer Mobility, Wienerberger, A1 Telekom Austria ... (Christine Petzwinkler)

Agrana hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021|22 (März bis November 2021) ein EBIT von 76,0 Mio. Euro (Q1-3 2020|21: 84,3 Mio. Euro) erzielt. Das Konzernergebnis ging um 16,7 Prozent auf 44,8 Mio. Euro zurück. Die Umsatzerlöse betrugen 2.169,6 Mio. Euro, nach 1.965,3 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. CEO Markus Mühleisen: „Wir haben seit Beginn des Geschäftsjahres nach einer schwächeren ersten Jahreshälfte für das zweite Halbjahr ein besseres Ergebnis als im Vorjahr prognostiziert. Diesen Ausblick konnten wir im 3. Quartal mit einem EBIT von 31,2 Mio. Euro bestätigen (Q3 2020|21: 28,5 Mio. Euro). Nach dieser erfreulichen Geschäftsentwicklung im 3. Quartal erwarten wir auch im 4. Quartal im Jahresvergleich eine sehr deutliche EBIT- Verbesserung. Daher sind wir für das volle Geschäftsjahr nach wie vor zuversichtlich, das EBIT des Vorjahres deutlich - also zumindest um 10 Prozent - zu übertreffen. Der Weg dorthin ist in den letzten Monaten mit sehr stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen aber wesentlich schwieriger geworden.“ Beim Konzernumsatz wird von einem moderaten Anstieg ausgegangen.

Andritz erhielt von der Biosphere Corporation, einem ukrainischen Hersteller von Haushalts- und Hygieneprodukten, den Auftrag zur Lieferung einer kompletten neXline spunlace-Linie. Mit der Andritz-Spunlace-Linie wird Biosphere Vliesstoffe von 30 bis 70 gsm mit einer Leistung von bis zu 3.000 kg/h produzieren können. Die Inbetriebnahme ist in zwei Stufen geplant – die erste im 1. Quartal 2022 und die 2. Anfang 2023, um die volle Produktionskapazität zu erreichen, wie Andritz mitteilt.

CA Immo schließt eine weitere nachhaltige Finanzierung ab. Die erste revolvierende Kreditfazilität der CA Immo in Höhe von 300 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 3 Jahren plus zwei einjährige Verlängerungsoptionen.

Warimpex hat einen 56 Prozent-Anteil an den zwei Jupiter Towers in der Airportcity St. Petersburg erworben. Somit hält Warimpex nicht nur 100 Prozent an der Projektgesellschaft Avielen, die die Airportcity St. Petersburg entwickelt hat, sondern jetzt auch 100 Prozent an allen Gebäuden in der Airportcity St. Petersburg. Das Projekt generiert einen jährlichen operativen Cashflow von rund 8 Mio. Euro. „Die Airportcity St. Petersburg ist ein Standort, der für uns großes Potential für weitere Developmentprojekte bereithält“, so Franz Jurkowitsch, CEO von Warimpex.

Zumtobel hat im Neubau des Kunsthaus Zürich ein Licht-Erlebnis gestaltet. Um die Kunstwerke auf den zusätzlichen 5.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche optimal erlebbar zu machen, hat Zumtobel, eine speziell auf das Projekt zugeschnittene Lichtlösung installiert. „Licht ist zentral für die Art und Weise, wie wir Kunst wahrnehmen“, sagt Architekt David Chipperfield, der den Neubau konzipiert hat.

Die Cleen Energy AG startet ihre Expansion nach Kroatien. Dank einer Kooperation mit der in Wien ansässigen PMa Beratungs GmbH konnten Projektrechte für rund 23 MWp übernommen werden. Zusätzlich besteht die Option, weitere 50 MWp zu einem späteren Zeitpunkt zu übernehmen. Das Unternehmen strebt insgesamt für das Jahr 2024 ein Portfolio von Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung mit einer Leistung von rund 300 MWp an. Dieses Ziel soll einerseits durch die Errichtung und andererseits durch die Übernahme bestehender Anlagen erreicht werden. Dieses Portfolio würde bei der aktuellen Vergütung für Energie einen Annual Recurring Revenue von rund 31,5 Mio. Euro pro Jahr einbringen, erklärt Cleen Energy.

Die Analysten von Stifel bestätigen die Kauf-Empfehlung für Pierer Mobility und passen das Kursziel von 86,0 auf 86,1 Euro an. Vontobel bestätigt ebeso das "Buy" für Pierer Mobility und erhöht das Kursziel von 97,4 auf 100,0 Euro. Kepler Cheuvreux bleibt bei Wienerberger auf "Halten" und erhöht das Kursziel von 34,0 auf 35,0 Euro. EVN stufen die Kepler Cheuvreux-Analysten weiter mit "Kaufen" ein, passen aber das Kursziel von 34,0 auf 33,0 Euro an. Jefferies bestätigt A1 Telekom Austria mit "Kaufen" und erhöht das Kursziel von 8,5 auf 8,8 Euro. JP Morgan bekräftigt das Overweight-Rating für voestalpine und hebt das Kursziel von 41,5 auf 42,0 Euro an. Die Credit Suisse sieht ams als Outperform-Kandidaten mit Kursziel 17,6 Franken.

