PIR-News: News zur Behaltefrist, Andritz, Fabasoft, FACC, reingehört bei Agrana, ATX-Kursziele, Fonds-Statistik, Research zu RBI, Andritz, Immofinanz, Strabag, Wienerberger ... (Christine Petzwinkler)

Finanzminister Magnus Brunner kündigt Bewegung in der Forderung der Wiedereinführung einer Behaltefrist für Wertpapiere an. In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin trend meint er auf die Frage, ob die KESt auf Wertpapiere bald fallen wird: „Ja, das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt für dieses Jahr. Eine steuerliche Entlastung für Investitionen in die eigene Vorsorge muss und wird kommen – und zwar mit einer Behaltefrist für Wertpapiere, um reiner Spekulation vorzubeugen. Wie lange diese genau sein wird, ist schon Gegenstand von Verhandlungen mit dem Koalitionspartner."

Andritz erhielt von Taylor Steel den Auftrag zur Lieferung einer neuen Herr-Voss Stamco-Querteilanlage für das Werk in Stoney Creek, Ontario. Die Linie wird im Werk von Andritz Metals USA Inc. in Pennsylvania entwickelt und gefertigt und ist auf die spezifischen Produktanforderungen von Taylor Steel zugeschnitten und beinhaltet ein Präzisionswalzenvorschubsystem gepaart mit einer Produktionsschere, die sowohl lange also auch kurze Platinen mit hoher Effizienz und äußerster Genauigkeit schneiden kann, teilt Andritz mit.

Fabasoft hat insgesamt 70 Prozent der Geschäftsanteile an KnowledgeFox GmbH mit Sitz in Wien abgeschlossen. KnowledgeFox hat mit 11 Beschäftigten einen Umsatz von rund 1 Mio. Euro erwirtschaftet und ist mit seinen Trainings-Apps in 12 Sprachen und auf vier Kontinenten vertreten. "Die Beteiligung an KnowlegdeFox ist ein konsequenter Schritt in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie", heißt es seitens Fabasoft.

Die Experten von Erste Bank Research rechnen mit einem ATX-Kursziel Ende 2022 von 4.500 Punkten. „Unser Kursziel von 4.500 Indexpunkten ist nicht übermäßig aggressiv, impliziert ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von lediglich 12x und liegt damit noch immer deutlich unter dem historischen Schnitt,“ so Christoph Schultes, Chief Equity Analyst Österreich. „Als Einzeltitel bevorzugen wir Andritz und OMV, daneben setzen wir auf AT&S, Palfinger, SBO, Polytec und DO & CO. Die attraktivsten Dividendenrenditen sehen wir aktuell bei Uniqa, VIG, UBM, Porr und der Österreichischen Post. Von einer Änderung der Aktionärsstruktur bzw. Übernahmen könnten die Kurse von Strabag, Immofinanz und S Immo profitieren," so der Research-Experte.

Auch von Seiten Raiffeisen Research gibt es im aktuellen Börsebericht eine Schätzung für den ATX. Die Experten sind ebenfalls positiv gestimmt und gehen für September 2022 von einem ATX-Stand in Höhe von 4150 Punkten aus.

FACC IR-Manager Florian Heindl verlässt das Unternehmen, wie DerTreasurer berichtet. Zum 1. Februar 2022 werde er seine Funktionen als Vice President Treasury, Investor Relations und Enterprise Risk Management abgeben.

Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) erhöhte sich seit Jahresbeginn 2021 um 14 Prozent auf rund 218,8 Mrd. Euro. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 14 Mrd. Euro, wobei auf institutionelle Anleger 4,3 Mrd. Euro entfielen und auf den Publikumsfondsbereich 9,9 Mrd. Euro. Performancesieger im 1-Jahres-Zeitraum waren Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Österreich mit einem Plus von rund 32,6 Prozent. Im Bereich der nachhaltigen Investmentfonds erhöhte sich das Fondsvolumen seit Jahresbeginn von 17,4 Mrd. Euro um rund 10,5 Mrd. Euro auf 27,8 Mrd. Euro bzw. 60 Prozent. Die nachhaltigen Investmentfonds erreichten einen Nettomittelzufluss von 7,6 Mrd. Euro.

Research: mBanku stuft die Empfehlung für Raiffeisen Bank International von Akkumulieren auf Kaufen hoch und erhöht das Kursziel von 21,0 auf 33,5 Euro. Raiffeisen Research bleibt bei Immofinanz auf Kaufen und hebt das Kursziel von 22,5 auf 26,0 Euro an. JPMorgan bestätigt das Overweight-Rating für Andritz und passt das Kursziel von 42,0 auf 41,5 Euro an. Die Deutsche Bank bestätigt Wienerberger mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 40,0 auf 42,0 Euro. Auch bei Strabag bleiben die Deutsche Bank-Experten auf Kaufen und heben das Kursziel von 35,0 auf 45,0 Euro an. Kepler Cheuvreux bekräftigt SBO mit "Kaufen" und erhöht das Kursziel von 44,0 auf 46,0 Euro. Die Erste Group bestätigt SBO mit Akkumulieren und erhöht das Kursziel von 39,0 auf 42,5 Euro.

