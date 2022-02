» Reingehört bei Palfinger (boersen radio.at)

Reingehört bei Palfinger: Auch Palfinger ist in Russland vertreten. CFO Felix Strohbichler erklärt im boersenradio.at: "Wir haben eine starke Präsenz in Russland, mit mehreren Fabriken und wir sind absoluter Marktführer im Bereich Ladekrane und Holz- und Recycling-Krane. Was uns unterscheidet von allen Wettbewerbern ist, dass wir dort nicht ein internationaler Player sind, der hineinliefert, sondern ein lokaler Hersteller". Die bisherigen Sanktionen hätten nicht geschadet, da man als lokaler Hersteller in der Lage gewesen sei, weiterhin Geschäfte zu machen. Die Sanktionen hätten einzig dazu geführt, dass Personen oder Unternehmen als Kunden ausgeschlossen waren. Bis dato habe Palfinger aber, trotz Sanktionen gegen Russland, sehr gute Geschäfte in Russland gemacht, erklärt der CFO, meint aber auch: "Die neuesten Entwicklungen sind jetzt sehr schwer abzuschätzen. Für uns ist Russland ein sehr wichtiger und profitabler Markt. Insofern beobachten wir die Situation gesamthaft, aber natürlich auch aus Unternehmenssicht, mit großer Sorge". Der Umsatz in Russland liegt bei rund 7 Prozent des Konzernumsatzes, allerdings mit einer überproportionalen Profitabilität. "Das Geschäft in Russland ist für uns ein sehr gutes", fasst Strohbichler zusammen.

Man blickt nach vorne: In der Strategie 2030 fokussiert sich Palfinger auf zwei wesentliche Säulen, nämlich "go digital" und "go solutions". In der Digitalisierung bezieht man sich sowohl auf interne Prozesse, als auch auf Kundenaspekte. Bei "go solutions" soll das Fahrzeug in seiner Gesamtheit betrachtet werden. Es wird an Lösungen in der Produktentwicklung und in der Wertschöpfung gearbeitet. "Elektro-LKW werden die Zukunft sein, die sehr starke Integration von Hebelösungen wird noch wichtiger sein. Und jene Firmen, die Schnittstellen besser darstellen können und das Fahrzeug inklusive Hebelösungen in der Gesamtheit denken und entwickeln, werden einen Wettbewerbsvorteil haben", sagt Strohbichler.

(25.02.2022)

