PIR-News: Valneva, Rosenbauer, Andritz, A1 Telekom Austria, Porr ... (Christine Petzwinkler)

Pfizer wird bei Valneva einsteigen und 90,5 Mio. Euro (95 USD) investieren, was 8,1 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Der Kaufpreis pro Aktie liegt bei 9,49 Euro. Valneva plant den Angaben zufolge, den Erlös aus der Kapitalbeteiligung von Pfizer zur Unterstützung seines Phase-3-Entwicklungsbeitrags zum Lyme-Borreliose-Programm zu verwenden. Darüber hinaus haben Valneva und Pfizer die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarung aktualisiert, sowie um Lizenzgebühren durch Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar ergänzt. Andere Entwicklungs- und frühe Kommerzialisierungsmeilensteine ​​bleiben unverändert, von denen 168 Mio. US-Dollar verbleiben, einschließlich einer Zahlung von 25 Mio. US-Dollar an Valneva nach Beginn der Phase-3-Studie durch Pfizer. In Erwartung des erfolgreichen Beginns und Abschlusses der geplanten Phase-3-Studie für VLA15 könnte Pfizer möglicherweise bereits 2025 einen Biologics License Application (BLA) bei der U.S. Food and Drug Administration einreichen, heißt es.

Rosenbauer AT, das Flaggschiff der kommunalen Rosenbauer Fahrzeugflotte, steht künftig auch auf elektrischen Serienchassis zur Verfügung. Auf der Interschutz wird ein erstes Vorserienfahrzeug in Anlehnung an ein HLF 20 präsentiert. Geplanter Verkaufsstart für diesen AT electric ist Ende 2022. Das Messefahrzeug ist dabei auf ein Fahrgestell von Volvo Trucks aufgebaut.

Andritz hat einen neuen ADuro P-3000F Schredder bei Energie AG Südtirol erfolgreich in Betrieb genommen. Andrea Bertorelle, Industrie- und Maschinentechnik und EBS-Anlagenleiter der Energie AG Südtirol, führt aus: „Wir haben mit der neuen Anlage Steigerungen in allen Bereichen erreicht – vom Input- bis zum Outputmaterial, und auch von der Logistik bis zum Materialfluss hat sich alles deutlich verbessert.“

Research: Portzamparc nimmt das Rating für Valneva mit der Empfehlung Strong Buy wieder auf und nennt 11,4 Euro als Kursziel. Citigroup bleibt bei A1 Telekom Austria auf Neutral und reduziert das Kursziel von 7,5 auf 7,0 Euro. FMR Frankfurt Main Research hebt die Einstufung für Porr von Halten auf Kaufen an, kürzt das Kursziel aber von 19,5 auf 17,4 Euro. Die Analysten von FMR Frankfurt Main Research bestätigen Kapsch TrafficCom mit Halten und passen das Kursziel von 16,7 auf 16,0 Euro an.

