Nachlese: Gregor Rosinger, Humungus, Verbund, S Immo, Paul Putz, Number One Award Ranking Börsepeople (Christian Drastil)

Nachlese Podcast Donnerstag.

- Danke an Gregor Rosinger, der mit dem Rosgix auf High ist und zum 100er in der Season 2 spontan einen 100er einwirft. Er war unser 1. Supporter in Season 1. Die Geldspende erinnert mich an das Heumarkt-Wrestling früher, da gab es immer wieder Geldspenden an die Catcher zwischendurch. Also gerne kann man es Herrn Rosinger nachmachen. Nächste Woche habe ich unter http://www.sportgeschichte.at/sportwochepodcast den Wrestler und Veranstalter Humungus zu Gast, er macht ein Eintritt frei-Event in Neu-Essling, hoffentlich gibt er gemäss des Mottos unserer Website http://www.indegoschn.at keine in de Goschn. - WUW-Wrestling am 3.9. in Neu Essling, Eintritt frei: https://www.facebook.com/events/717874809268331 http://www.indegoschn.at .

- Gratulation dem Verbund zum 4. All-time-High heuer, heute könnte gleich das nächste folgen.

- bei der S Immo gibt es nun auch einen Short, aber ich glaube, das hängt mit Neutralisierung der Position zusammen, Aktie bleibt long, der Short gleicht das aus, verkauft wird dann bei Index-Aus, so meine Vermutung.

- Paul Putz ist Vermögensberater sowie Unternehmensberater mit Spezialisierung im Corporate Finance-Bereich für Unternehmen aus Russland, der DACH- und CEE-Region. Und er ist ein Urgestein an der Wiener Börse, hat in den späten 80ern als Sensalenhilfe im Börsegebäude auf der Ringstrasse fungiert. Weitere Stationen waren die GiroCredit, Eastbrokers, die Wiener Börse selbst,uvm.. Pauls aktueller Haupffokus liegt auf der Bereitstellung von Eigenkapital durch Crowdinvesting über seine Firma Danube Angels. Gerade in Funding ist hier das Projekt Felloz, eine White Label Spenden-App für Wohltätigkeitsorganisationen. Auch im Bereich der Finanzierung Erneuerbarer Energien ist Putz übrigens ein Pionier.

- und so steht es im Rennen um den angekündigten Number One Award (Stichtag: 24.12., 18 Uhr) für den zugriffsstärksten Börsepeople Podcast 2022. Ab sofort werde ich jede Woche ein aktualisiertes Ranking bringen. Die älteren Beiträge haben jetzt noch einen Vorteil, das wird sich aber relativieren, weil http://www.christian-drastil.com/podcast wächst und die jüngeren am Starttag mehr Zugriffe haben als die Älteren. Es kommt aber immer was nach und in dieser Serie besonders.

1. Florian Heindl, 13.07 - https://boersenradio.at/page/podcast/3126

2. Mike Lielacher, 15.07 - https://boersenradio.at/page/podcast/3132

3. Stefan Schulmeister, 29.07 - https://boersenradio.at/page/podcast/3180

4. Daria Heisiph, 27.07 - https://boersenradio.at/page/podcast/3172

5. Beatrix Schlaffer-Günsberg, 19.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3250

6. Christoph Boschan, 25.07 - https://boersenradio.at/page/podcast/3165

7. Diana Neumüller-Klein, 01.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3190

8. Susanne Lederer-Pabst, 20.07 - https://boersenradio.at/page/podcast/3149

9. Nathalie Boyke, 05.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3201

10. Mariella Schurz, 10.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3218

11. Jürgen Wahl, 12.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3226

12. Thomas G. Winkler, 17.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3241

13. Larissa Kravitz, 18.07 - https://boersenradio.at/page/podcast/3141

14. Philipp Arnold, 22.07 - https://boersenradio.at/page/podcast/3157

15. Peter Haidenek, 08.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3211

16 Benjamin Hadrigan, 03.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3195

17. Eduard Berger, 24.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3271

18. Laura Egg, 15.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3234

19. Gerhard Kürner, 22.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3258

20. Paul Putz, 26.08 - https://boersenradio.at/page/podcast/3278

