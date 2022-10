News zu Porr, S Immo, Flughafen Wien, MM, Aventa, Cleen Energy, Varta (Christine Petzwinkler)

03.10.2022, 3927 Zeichen

Porr startet ein Aktienrückkaufprogramm im Ausmaß von maximal 785.565 Stück bzw bis zu 2 Prozent des Grundkapitals. Der dafür vorgesehene maximale Kapitalbedarf beträgt 10 Mio. Euro. Das Rückkaufprogramm beginnt am 7.10.2022 und dauert bis voraussichtlich 30.06.2023. Der Rückkauf soll ausschließlich über die Wiener Börse sowie über multilaterale Handelssysteme erfolgen.

De S Immo hat, wie berichtet, ihre Strategie angepasst und trennt sich von Immobilien in Deutschland. Die ersten Deals sind bereits verhandelt. Sowohl in Rostock als auch in Leipzig wurden größere Portfolios verkauft. In beiden Fällen wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.

Der Vorstand der Flughafen Wien AG rät Aktionären weiterhin, das Kaufangebot von IFM Global Infrastructure Fund nicht anzunehmen. Obwohl es auf 34,0 Euro (von 33,0 Euro) angehoben wurde, wird es weiter als zu gering eingeschätzt, so der Flughafen. Aktionäre, die das Kaufangebot bereits angenommen haben, aber aufgrund des langen Fristenlaufs im erneuerten Angebot über ihre Aktien frei verfügen können wollen, müssen gegen das erneuerte Angebot Widerspruch erheben, erklärt der Flughafen.

Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat den im Juni 2022 vereinbarten Erwerb von Essentra Packaging nach Zustimmung aller relevanten Wettbewerbsbehörden abgeschlossen. Durch diese Akquisition erweitert MM Packaging sein Angebot von Faltschachteln, Beipackzetteln und Etiketten für den resilienten sowie profitablen Healthcare & Pharma-Markt und schafft damit den Angaben zufolge eine attraktive Plattform für weiteres Wachstum. Peter Oswald, CEO der MM Gruppe: “Essentra Packaging ist für MM ein Game-Changer, welcher uns als globalen Player im Bereich Pharma-Sekundärverpackungen positioniert und mehr Innovation und Investitionen in Nachhaltigkeit ermöglicht. Wir haben attraktive Synergie- und Wertsteigerungspotenziale identifiziert, die wir durch die Integration nutzen werden. Gemeinsam mit dem Team von Essentra Packaging sind wir bestens gerüstet, die Zukunft der Pharmaverpackung zu gestalten.” Essentra hat 2021 Umsätze in Höhe von 410 Mio. Euro verbucht.

Die Montana Tech Components AG von Michael Tojner hat als Mehrheitseigentümerin der Varta AG entschieden, den Anteil an der Varta AG geringfügig zu reduzieren, um damit die Liquidität für Wachstumsprojekte in den anderen Divisionen zu stärken. "Die Montana Tech Components AG wird auch weiterhin die Mehrheit an den Unternehmen Varta, Aluflexpack und Montana Aerospace halten", heißt es.

Die im direct market plus gelistete Aventa AG verkauft im Zuge eines Asset Deals ein zweites Wohnbauprojekt an die IMMAC Gruppe. Nachdem bereits im April 2022 das Projekt in Graz, Tiergartenweg an die IMMAC Gruppe übergeben wurde, konnte im September 2022 nun das Projekt Hirtenberg übernommen werden. Finanzielle Einzelheiten werden nicht bekanntgegeben. Die Projektliegenschaft befindet sich in der Berndorferstraße 1 in Hirtenberg und besteht aus 30 Wohneinheiten und eine Gewerbefläche auf einer Gesamtnutzfläche von rund 2.000 qm.

Die Cleen Energy AG hat im 1. Halbjahr Umsätze in Höhe von 2,728 Mio. Euro erreicht (Vorjahr: 1,606 Mio. Euro). Das EBITDA liegt bei -1,189 Mio. Euro (vs. -0,493 Mio. Euro), das EBIT bei -1,566 Mio. Euro (vs. -0,644 Mio. Euro), das Periodenergebnis bei -1,831 Mio. Euro (vs. -0,975 Mio. Euro). Laut Cleen Energy ist das Ergebnis-Minus einerseits auf noch nicht fertiggestellte und abgerechnete PV-Projekte zurückzuführen, als auch auf den Personalaufbau, um das zukünftige Projektvolumen im PV-Bereich abwickeln zu können.

