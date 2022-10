Nachlese: VAS AG, XXX Lutz, Manfred Waldenmair, Christiane Mitterwallner, 1. Zertifikate Podcast für Österreich (Christian Drastil)

10.10.2022, 3552 Zeichen

- in Folge S3/20 geht es um einen Spoiler zur VAS AG, die in gutem Umfeld nur wenige Kilometer von der Red Bull Arena angesiedelt ist und auch die Season 3 von http://www.boersenradio.at/people übernimmt, worüber ich mich sehr freue.

- ein Hörer aus Deutschland merkte an, dass XXX Lutz wie der Name eines Pornodarstellers klingt. Immerhin konnte mit dem Home24 Angebot gleich die Branche (Westwing, About You und sogar Zalando im DAX) nach oben mitmontiert werden.

- die Geschichte von Manfred Waldenmair ist auch eine Geschichte der Geschäftsberichte in Österreich. Seit 1984 produziert er mit seiner Agentur bepublic (und Vorgängergesellschaften) die physischen, später auch digitalen und hybriden. jährlichen Visitenkarten zahlreicher Unternehmen. Wir sprechen über den Geschäftsbericht im Wandel der Zeit, über Sprachen, Nachhaltigkeit und die teuflische Last Mile, lassen aber auch Literatur (Waldenmair war in jungen Jahren Herausgeber einer Literaturzeitschrift) und Musik (Förderer der Wiener Staatsoper) nicht unerwähnt. HÖREN https://boersenradio.at/page/podcast/3442 . Erster GB 1984, lange vor dem Börsegang der Erste Öst. SparCasse Bank: https://boerse-social.com/companyreports/show/erste_bank_geschaftsbericht_1984

. in Kooperation mit dem Zertfikate Forum Austria (ZFA, danke Bernhard Grabmayr für den inhaltlichen Austausch) erzähle ich den packenden ZFA-Award 2022 re-live chronologisch nach: https://boersenradio.at/page/podcast/3444 . Ich bin in 16 Jahren 16x dabei gewesen und nie war es spannender. Im Podcast gehe ich auch auf die Inputs von Eusipa-Präsidentin Heike Arbter und Moderator Wolfgang Gerhardt ein. Im Mittelpunkt steht aber freilich die Award-Prozedur mit Einzelkategorien und Mitrechnen für die Gesamtwertung. Siegerprodukte werde ich übrigens nun selbst real money einsetzen und dann monatlich updaten. Denn so einen Zertifikate

Podcast wird es künftig monatlich unter http://www.christian-drastil.com/podcast geben. Partner gesucht: Vorab bedanke ich mich bereits jetzt bei den Siegern RCB, Erste Group und BNP Paribas für den Support.

Siehe dazu unser 16-seitiges Fachheft, das auch alle historischen Kategoriensieger aus 16 Jahren ZFA-Award und meine persönlichen 11 MVPs in aus 16 Jahren zeigt: https://boerse-social.com/pdf/fachheft56

Podcast mit Philipp Arnold (RCB): https://boersenradio.at/page/podcast/3157

Podcast mit Uwe Kolar (Erste Group): Folgt unter http://www.boersenradio.at/people

Podcast mit Volker Meinel (BNP Paribas): https://boersenradio.at/page/podcast/3334/

- Christiane Mitterwallner war in einer der besten Zeiten, die es für den ÖSV je gab, Fixpunkt im Damenteam mit Schwerpunkt Super-G und Riesentorlauf. Ein Weltcupsieg 1998 im Super-G, die Teilnahme bei Olympia und davor Bronze bei der Junioren-WM waren ihre Highlights. Unter dem Motto „Strategie. Macht. Erfolg.“ ist Christiane heute als Beraterin und Coach für Teams, Organisationen und High Performer aus Sport, Wirtschaft, Politik, Startups und etablierten Unternehmen tätig. Wir reden aber auch über ihre Zeit als Nachrichtensprecherin im Salzburger Lokalradio, die Verbindung zur Gastronomie und die Werkstatt. Ach ja: LinkedIn wirft mir aus „You both worked at Erste Bank“. Auch da frage ich bei der Sportpsychologin und bekomme eine spannende Antwort. Hören: https://boersenradio.at/page/podcast/3438

