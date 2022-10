Wiener Börse Plausch S3/33: Linde vs. Erste Group, OMV und Verbund, Good News Amag, Palfinger und Telekom

27.10.2022, 2081 Zeichen

HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3510

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/33 spreche ich am 14. Jahrestag des drittschwächsten ATX-Tags ever (ich glaub, da sag ich vor Schreck sogar 87. Oktober) über ein kleines Plus im Markt, die Ankündigung einer Sonderfolge auf Basis der Recherchegruppe, und das 5jährige ATX-Jubiläum der starken Bawag. Ein grosses Thema in Europa ist derzeit die Kappungsgrenze für Linde, ich beziehe das auf Österreich und thematisiere Erste Group, OMV und Verbund. Im Aktienturnier-Finale sind Mayr-Melnhof und VIG. Good News gibt es zu Amag, Palfinger und A1 Telekom Austria, Research habe ich zu CA Immo, Erste und voestalpine .

Höreridee greife ich auf: Wer in eine Recherche-Gruppe zum Wiener Börse Plausch kommen will, mailt die eigene Mailadresse an rudi@boersenradio.at oder an christian.drastil@boerse-social.com

Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: https://open.spotify.com/show/5D4Gz8bpAYNAI6tg7H695E . Co-Presenter im September ist die VAS AG https://www.vas.co.at , da werden wir im Monatsverlauf einiges bringen.

Der Theme-Song, der eigentlich schon aus dem Jänner stammt und spontan von der Rosinger Group supportet wurde: Sound & Lyrics unter http://www.boersenradio.at/page/podcast/2734 .

Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukt en unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Un d: Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podc ast/christian-drastil-wiener-börse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130.

(27.10.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/34 feat. ABB: OMV wow, Zahl 100, Neos na ja, PwC-Input zum iShares ATX ETF

Bildnachweis

1. Was Linde für den DAX ist, sind Erste, OMV und Verbund für den ATX. Dies und mehr in Folge S3/33 der Wiener Börse Pläusche im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast . >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Lenzing, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Immofinanz, Marinomed Biotech, Semperit, voestalpine, Rosgix, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Amag, Andritz, CA Immo, DO&CO, Erste Group, EVN, Uniqa, Österreichische Post, Agrana, FACC, Palfinger, Rosenbauer, SBO, Wolford, Zumtobel, Oberbank AG Stamm, S Immo, Strabag.

Random Partner Mayr-Melnhof Gruppe

Die Mayr-Melnhof Gruppe ist Europas größter Karton- und Faltschachtelproduzent. Das Unternehmen konzentriert sich konsequent auf seine Kernkompetenz, die Produktion und Verarbeitung von Karton zu Verpackungen für Konsumgüter des täglichen Bedarfes. Damit wird ein langfristig attraktives und ausgewogenes Geschäft mit überschaubarer Zyklizität verfolgt. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Ruhig ins Wochenende (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 28.10.: Extremes zu EVN, Mayr-Melnhof, Zumtobel und Tele...

» Reingehört bei Palfinger (boersen radio.at)

» Einschätzung zu den Palfinger-Zahlen, News zu Cleen Energy, Addiko, RBI,...

» VIG hat sich Vorsprung gegen Mayr-Melnhof erarbeitet (Christian Drastil)

» Nachlese: Linde in aller Munde, Kappungsgrenzen für Österreich...

» Wiener Börse Plausch S3/34 feat. ABB: OMV wow, Zahl 100, Neos na ja, PwC...

» Berichtssaison - u.a. mit Fresenius, Teamviewer, Tesla, Eni ... (Andreas...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Porr und UBM gesucht, IRW-News zu ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Linde, Erste Group, Microsoft, Alphabet...