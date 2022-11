Nachlese: Lenzing, AT&S, Gurktaler, Michael Dickstein, Maria Hinnerth (Christian Drastil)

07.11.2022, 3020 Zeichen

Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3548/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- Lenzing intraday mit 15 -17 Prozent Plus. Warum mich dieses erhoffte Plus trotzdem nicht ganz glücklich macht, erzähle ich in dieser Folge. Es wurde der drittbeste Tag in der Börsegschichte von Lenzing. Zum Glück hab ich ihnen nicht geglaubt, dass sie so schlecht dastehen. Denn ja auch die Börserückzug Gerüchte sind immer im Raum bei Lenzing und auch Semperit.

Lenzing ( Akt. Indikation: 57,40 /57,60, 3,42%)

- AT&S und Verbund nachgekauft

AT&S ( Akt. Indikation: 33,45 /33,50, 3,16%)

- "That`s Entertainment" im Abspann.

- am Wochenende gab es dann eine Sonderfolge https://audio-cd.at/page/podcast/3552/ : Der 4.11. wurde zum zweitbesten Handelstag 2022, der siebentgrösste Punktegewinn des ATX TR (297,11), dazu die Einreihung der 17 Prozent von Lenzing und vor allem der -77 Prozent von Gurktaler, die nach 1140 Tagen unter den MA200 gefallen ist. Prost: Im Abspann intoniere ich - weil eh scho wurscht ist - Rappers Delight.

- Michael Dickstein (Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3555/ ) war lange Jahre Sprecher und Investor Relations Verantwortlicher der Brau Union und der BBAG, nach der packenden (und für Aktionäre genialen) Übernahme durch Heineken war er für Heineken international unterwegs und über Coca Cola ist Michael letztendlich beim laufenden Hasen von Duracell gelandet. Über diese Reise, die irgendwie auch in Brüssel bei Paul Rübig (der sich während der Folge am Telefon meldete) begonnen hat, sprechen wir in diesem Podcast. Letztendlich ist auch viel Sport dabei: Das Fifteen Seconds Sports Events in der Stadthalle, bei dem Michael rund um die Erste Bank Open 2022 als Speaker präsentierte und natürlich meine nun startenden Plauderläufe zum 251er der Wiener Börse. Meine Mitstreiter:innen werden diesmal (auch) mit Duracell-Batterien gepowered. https://www.duracell.de

- Maria Hinnerth (https://audio-cd.at/page/podcast/3550/ ) ist Physiotherapeutin, Sportphysiotherapeutin und Athletiktrainerin. Sie leitet die Gemeinschaftspraxis be fit be fast im 2. Wiener Gemeindebezirk,. Als Läuferin interessiert sie sich für knackige Kurzdistanzen ebenso wie für 100km-Läufe, war bei der 100er-WM in Kroatien beste Österreicherin und hat dann bei der 50er-WM in Rumänien mit dem österreichischen Team Bronze geholt. Davor hatte sie mal das gleiche sportliche Ziel wie ich und wir haben es beide auch im gleichen Jahr geschafft, sie allerdings früher. Wir plaudern darüber, wie aus dem "Couch Potato" (O-Ton) ein Coach und eine Läuferin wurde, wie die Bereiche Orthopädie, Unfallchirurgie, Geriatrie, Prävention und auch Trainingsbetreuung in ihren Job reinspielen bzw. was das Team Vegan für sie bedeutet. Vor ihrer Selbstständigkeit war Maria für Lisa Vienna (Life Sciences) tätig, was vom Thema her eine eigene Folge wert wäre. https://befit-befast.at

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)

(07.11.2022)

BSN Podcasts

SportWoche und Sportgeschichte Österreich Podcast KW44: Testfolge by foreus.at

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Lenzing, Kapsch TrafficCom, Andritz, Flughafen Wien, Frequentis, Warimpex, Uniqa, Bawag, AMS, Erste Group, Polytec Group, Strabag, voestalpine, Wienerberger, Agrana, Immofinanz, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Österreichische Post, UBM, Wolford, Zumtobel, ATX, Oberbank AG Stamm, RBI, S Immo.

Random Partner Porr

Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: voestalpine geht nach 297 Tagen über den MA200...

» Österreich-Depot: Stockpicking Österreich unter 9 Prozent ytd-Minus (Dep...

» Börsegeschichte 7.11.: Extremes zu Post, Amag, voestalpine, Frequentis u...

» Reingehört bei AT&S (boersen radio.at)

» News zu Verbund, Flughafen Wien und Rosenbauer, Research u.a. zu AT&S, A...

» Gurktaler abwarten, um Gurktalker zu sein (Christian Drastil)

» Nachlese: Lenzing, AT&S, Gurktaler, Michael Dickstein, Maria Hinnert...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: UBM, FACC und AT&S gesucht, IRW-News zu ...

» ATX-Trends: Erste Group, Andritz, Verbund, AT&S, Lenzing ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heimo Scheuch, Michael Dickstein, Glenc...