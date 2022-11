Wiener Börse Plausch S3/49: Lob für Lenzing-CEO Sielaff, Uniqa-CEO Brandstetter sagt was an, ATX shorten?, Skandale in Wien

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/49 geht es um was Ärgerliches bei Sportpodcasts, das ich in Börsebezug bringe. Weiters um die Frage, ob man wegen des zu erwartenden S Immo Kursrutsches am Montag den ATX shorten soll und erneut Kritik an den Fristen, die Übernahmekommission und Broker setzen. Ein Top-Tag ist heute für die Versorger, loben mag ich zudem Lenzing-CEO Stephan Sielaff. News gibt es zum Flughafen-Angebot, Aktienkäufe bei Cleen Energy und Lenzing, Research zu voestalpine und Kapsch TrafficCom. Der Uniqa-CEO sagt was Schönes und die Hörer:innen schmeicheln.

