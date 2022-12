Cordoba 78 Cup: Henkel und MTU raus, Amag gegen BASF, E.On und Mercedes (Christian Drastil)

14.12.2022, 2022 Zeichen

About: Wir Österreicher sind WM-Zuschauer: Was uns bezüglich WM bleibt, sind Erinnerungen. Und für 99 von 100 Österreichern ist wohl Cordoba 1978 gegen unseren Lieblingsgegner Deutschland die schönste davon, das 3:2 mit 2x Krankl ist Österreichische Sportgeschichte.

Während der 20 Handelstage der WM machen wir daher den "Cordoba 78 Cup" an der Börse:

- wir haben 40 Aktien im DAX und 39 im ATX Prime = 79 , aber in Cordoba 78 steckt 78

- da im Fussball (vor roten Karten) immer nur gleich grosse Teams gegeneinander spielen, nehmen wir beim DAX einen Titel weg. Und da Zalando beim Abschlusstraining am Handelstag Freitag die schwächste Tagesperformance hat, ist Zalando bereits jetzt nicht mehr fett geschrieben, sondern nicht mehr dabei

- in KW 47 fallen an allen 5 Handelstagen, beginnend mit heute, die jeweils schwächsten 6 Titel aus dem Cup. Damit sind zum Wochenschluss nur noch 78 - 30 = 48 Titel im Cup

- in KW 48 fallen an allen 5 Handelstagen die jeweils schwächsten 5 Titel aus dem Cup. Damit sind zum Wochenschluss nur noch 48 - 25 = 23 Titel im Cup

- in KW 49 fallen an allen 5 Handelstagen die jeweils schwächsten 3 Titel aus dem Cup. Damit sind zum Wochenschluss nur noch 23 - 15 = 8 Titel im Cup

- in der Finalwoche KW 50 fallen am Montag und Dienstag je 2 und am Mittwoch und Donnerstag je 1 Titel weg. Damit bleiben für das Finale am 16. Dezember (zwei Tage vor dem WM-Finale und Dezember-Verfallstag an den Börsen) 2 Titel über. Mit den Schlusskursen kennen wir den SIeger des Cordoba 78 Cup aus den Werten von DAX und ATXPrime.

Und das passierte am Tag 17 der 20 Tage (Dienstag, 13.12.):

Folgende 2 Aktien sind ausgeschieden und unten nicht mehr fett:

Der Cordoba 78 Cup wird auch täglich im http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch kommentiert. Noch sind 6 Titel im Rennen, 5 aus Deutschland, 1 aus Österreich.

3 DAX-TItel noch im Rennen:

BASF, E.On, Henkel, Mercedes, MTU Aero Engines

1 ATXPrime-Titel noch im Rennen:

Amag

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.12.)

(14.12.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/67: Mit dieser Austro-Aktie habe ich heute die Investitionsphase begonnen, Sager von Alf und Mad Max

Bildnachweis

Bildnachweis

1. Argentinien , (© photaq.com/Martina Draper)





