Wiener Börse Plausch S3/85: voestalpine doppelt so erfahren wie die Post, Durchbruch für Polytec, Chance bei Andritz

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/85 geht es um die beiden Firestarter 2023-Kandidaten Post und voestalpine, Post hat heute bessere Karten, voestalpine bringt dafür doppelt so viel Erfahrung mit. Polytec ist dabei, einen Durchbruch zu schaffen, Andritz einen Gipfelsturm. News habe ich zu Kontron, Pierer Mobility, Strabag, heimische Börsenotierte in der Schweiz, Research zu Immofinanz, Wienerberger, OMV. Und Gratulation an Isabell Claus , sie hat vom Brutkasten einen Preis für thinkers.ai bekommen. Finally: Goldman hebt ganz Europa auf 12-Monatssicht auf "Overweight", auch kein Fehler.

Ausgewählte Events von BSN-Partnern

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

Star der Stunde: Lenzing 0.88%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.3%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: OMV(3), Uniqa(1), VIG(1), AT&S(1), Österreichische Post(1), S Immo(1), Immofinanz(1)

Smeilinho zu OMV

Star der Stunde: Verbund 1.26%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.54%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Uniqa(2), AT&S(2), RBI(1), OMV(1), Kontron(1)

Star der Stunde: Agrana 2.98%, Rutsch der Stunde: OMV -0.94%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: OMV(2), Agrana(1), Erste Group(1), RBI(1), AMS(1), Kontron(1)

Star der Stunde: voestalpine 2.02%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -2.81%

Star der Stunde: S Immo 2.37%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.4%

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: 2023 starts with a worldwide boost for Palfinger and a Stockprice Rally in Lenzing

Welcome back to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the traditional english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, 2023 again positioned every Sunday in th...

Douglas Stockdale

Middle Ground

2018

Self published



Will Anderson

Death In A Good District

2015

Yewtree Press



Regina Anzenberger

Under the Apple Tree

2022

AnzenbergerEdition



Jens Olof Lasthein

Far — Near

2022

Diep Publishing



Katrien de Blauwer

Les photos qu’elle ne montre à personne

2022

Éditions Textuel