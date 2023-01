Verkäufe bei S Immo, Einschätzung zu Agrana, News vom Frequentis-Aktionär, Research zu VIG, voestalpine ... (Christine Petzwinkler)

12.01.2023, 4360 Zeichen

Die S Immo erweitert ihr Verkaufsprogramm in Deutschland. Aktuell wurde der Gewerbepark Ikaruspark in Puchheim bei München im Rahmen eines Asset Deals an die IntReal International Real Estate verkauft. Über die Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Bei der S Immo hat man in den vergangenen Monaten zudem festgestellt, dass es derzeit ein solides Interesse von lokalen Marktteilnehmern an einzelnen Gewerbeimmobilien gibt, wie das Unternehmen betont. Daher sei entschieden worden, das Verkaufsprogramm in Deutschland um die deutschen Gewerbeimmobilien außerhalb von Berlin zu erweitern. In Summe umfasst das betroffene Gewerbeportfolio der S Immo über 20 Objekte in Erfurt, Halle, Leipzig, Hamburg, Kiel, Bremen, Magdeburg, Potsdam, Weimar und Rostock. Auch wenn das tatsächliche Verkaufsvolumen zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss ist, könnten die Verkaufserlöse potenziell über 200 Mio. Euro liegen, so das Unternehmen.

S Immo ( Akt. Indikation: 12,32 /12,44, 0,98%)

Agrana hat heute die Q3-Zahlen vorgelegt. Einen ersten Einblick darauf gab es schon im Dezember. Daher stufen die Analysten von Raiffeisen Research das Ereignis "als neutral ein und sehen daraus keine Impulse für die Aktie", wie sie in einer Kurzmitteilung schreiben. Weiters heißt es seitens der RBI-Analysten: "Obwohl das Quartalsergebnis deutlich über den RBI-Schätzungen zum Zeitpunkt der Ad-hoc-Veröffentlichung lag, weisen wir darauf hin, dass die Bestätigung der Gesamtjahres-Prognose auf ein sequenziell deutlich schwächeres Q4 22/23 hindeutet."

Hier die heute präsentierten Agrana-Zahlen inklusive Ausblick: In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2022|23 (1. März bis 30. November 2022) verzeichnete der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana Umsätze in Höhe von 2.742,5 Mio. Euro, was einem Anstieg um 26,4 Prozent entspricht. Das operative Ergebnis stieg um 77,0 Prozent auf 121,6 Mio. Euro (Q1-3 2021|22: 68,7 Mio. Euro). Ein wesentlicher Treiber für die Ergebnisverbesserung sei der Turn-Around im Segment Zucker im laufenden Geschäftsjahr gewesen, so das Unternehmen. Eine außerordentliche Abschreibungen auf Goodwill und Assets im Segment Frucht im 2. Quartal 2022|23 sorgte für ein Minus beim Konzern-EBIT in Höhe von 33,9 Prozent auf 50,2 Mio. Euro. Das Konzernergebnis ging im Periodenvergleich von 44,8 Mio. Euro auf 5,4 Mio. Euro zurück. Für das Geschäftsjahr 2022|23 rechnet das Unternehmen mit einem sehr deutlichen Anstieg beim EBIT (Steigerung um zumindest 50 Prozent). Beim operativen Ergebnis sowie beim Konzernumsatz wird von einem deutlichen Anstieg (+10 bis +50 Prozent) ausgegangen.

Agrana ( Akt. Indikation: 16,40 /16,45, 2,66%)

Personalia beim Frequentis-Aktionär: Julia Reilinger wurde in das Führungsteam der B&C Innovation Investments (BCII) berufen. Sie ist damit für das zuletzt gewachsene Portfolio der Technologie-Wachstumsunternehmen verantwortlich. Aktuell werden Beteiligungen an der börsenotierten Frequentis, dem Börsekandidaten TTTech, sowie an den Unternehmen Flightkeys, Contextflow, TriLite, Kinexon, Citrine, Klarx, Kreatize und Awake Mobility gehalten.

Frequentis ( Akt. Indikation: 28,70 /29,00, -1,20%)

Research: Barclays stuft voestalpine von Equal Weight auf Overweight hoch und hebt das Kursziel von 25,0 auf 35,0 Euro an. HSBC bestätigt die Kauf-Empfehlung für die Vienna Insurance Group (VIG) und hebt das Kursziel von 27,4 auf 28,5 Euro.

Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks analysiert und per Anfang Jänner keine Veränderungen vorgenommen, da die aktuelle Zusammensetzung unter Beachtung der momentanen Informationslage nach wie vor für angemessen gehalten wird. "Mit der am Freitag anrollenden Berichtssaison folgen aber in den kommenden Wochen zahlreiche frische Impulse, wo neben den Ergebnissen auch die Ausblicke auf das neue Geschäftsjahr im Fokus stehen werden", so die Analysten. Die Top-Picks-Liste von Raiffeisen besteht somit weiter aus: A1 Telekom Austria, Allianz, Amazon, Bayer, BMW, EON, ENI, Erste Group, Equinor, Fresenius, Microsoft, OMV, Sanofi, Shell, Strabag.

VIG ( Akt. Indikation: 23,70 /23,75, 1,82%)

Strabag ( Akt. Indikation: 39,00 /39,05, 0,06%)

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 6,05 /6,08, 1,08%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 32,60 /32,62, 1,94%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.01.)

(12.01.2023)

BSN Podcasts

ABC Audio Business Chart #13: Gehörst du zu den Gutverdienern? (Josef Obergantschnig)

Akt. Indikation: 15.95 / 16.05

Uhrzeit: 12:58:25

Veränderung zu letztem SK: 0.63%

Letzter SK: 15.90 ( -0.63%)

Akt. Indikation: 32.63 / 32.79

Uhrzeit: 12:58:38

Veränderung zu letztem SK: 0.34%

Letzter SK: 32.60 ( -0.55%)

Akt. Indikation: 27.90 / 28.50

Uhrzeit: 12:58:03

Veränderung zu letztem SK: -1.05%

Letzter SK: 28.50 ( -2.40%)

Akt. Indikation: 12.34 / 12.40

Uhrzeit: 12:58:25

Veränderung zu letztem SK: 0.24%

Letzter SK: 12.34 ( 0.49%)

Akt. Indikation: 39.10 / 39.30

Uhrzeit: 12:58:38

Veränderung zu letztem SK: 0.90%

Letzter SK: 38.85 ( 0.26%)

Akt. Indikation: 6.09 / 6.13

Uhrzeit: 12:58:25

Veränderung zu letztem SK: 0.16%

Letzter SK: 6.10 ( -0.16%)

Akt. Indikation: 23.80 / 23.95

Uhrzeit: 12:58:25

Veränderung zu letztem SK: 0.74%

Letzter SK: 23.70 ( 1.07%)

Bildnachweis

1. Private Investor Relation >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, Zumtobel, Agrana, Frequentis, FACC, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Pierer Mobility, CA Immo, ATX, ATX Prime, ATX TR, VIG, Wienerberger, RBI, Bawag, Gurktaler AG Stamm, Semperit, Polytec Group, RHI Magnesita, Cleen Energy, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Strabag, SAP, Deutsche Telekom, Bayer, RWE, Siemens.

Random Partner Polytec

Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tesla, KESt und Barbara Bleier-Serentschy

» BSN Spitout Wiener Börse: AT&S nach einem halben Jahr zurück über dem MA100

» Österreich-Depots: OMV und Valneva aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13./14.1.: Extremes zu Lenzing (Börse Geschichte) (Börse...

» News zu Polytec, Frequentis, Fonds, Research zu AT&S, Verbund, CA Immo (...

» (Christian Drastil)

» Nachlese: OMV, Verbund, Investorella, The Big Blue, The Big Short und Th...

» Wiener Börse Plausch S3/88: Aber jetzt! KESt-News Magnus Brunner, schade...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: CA Immo, Pierer Mobility und VIG gesucht...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bawag, Agrana, Disney, LVMH, Logitech, ...