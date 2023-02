Börse Social Magazine Jänner mit Roland Neuwirth am Cover als Digital Paper live und ein paar Interna (Christian Drastil)

22.02.2023, 3142 Zeichen





Das neue Börsejahr hat nach dem Murks-Jahr 2022 exzellent begonnen. Der ATX TR legte im Jänner um 8,23 Prozent auf 7140,07 Punkte zu, voestalpine war Bestperformer mit einem Kursplus von 22,68 Prozent.

Konzept 2023 Börse aktiv. Kommen wir zu den Konzepten, die heuer passen könnten. Nun, am wichtigsten wird Ihnen natürlich die Börse sein. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Sichtweisen: Will man sich mit Indices matchen und ist jetzt unterinvestiert, dann hat man definitiv ein Problem mit dem Hoffen auf Rücksetzer. Man kennt das ja: The Trend is your Friend und wenn viele auf Rücksetzer hoffen, kommen sie nicht (2022 hat es davon eh mehr als genug gegeben). Und so nannte Wolfgang Matejka (zu ihm komm ich später noch einmal) in einem Börsenradio-Interview, das "Nicht investiert sein" als derzeit grösste Gefahr.Ist man freilich kein Benchmark-Getriebener, sondern geht das Ganze eher in Richtung Total Return Ansatz an, kann man sich über eine schöne Aufwärtsbewegung beim eigenen Depotstand freuen. Ich mache letzteres, werde mit meinem wikifolio Stockpicking Österreich in starken ATX-Jahren immer hinter dem Index sein, in schwachen aber bedeutend besser. In Summe bin ich mit dieser vorsichtigen Strategie weit vor dem Index. Man muss nicht in jedem Monat vorne mitspielen. Wichtig ist nur, investiert zu bleiben, auch wenn es mal ganz ganz schiach ausschaut.

Konzept 2023 Print. Geprintete Ausgaben wird es von uns im Jahr 2023 vier Stück geben, wir bleiben beim im Herbst erstellten Konzept, jeweils ein Monats-PDF (wie dieses für Jänner hier: https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_73 ) aktuell vorzuschicken und dann alles in einer124-seitigen Quartalsnummer zum Aufheben und Herausnehmen zu printen. Dies dann freilich mit Added Value und grossen übergeordneten Coverstories.

Konzept 2023 Online. Hier werden wir nichts verändern, es läuft: boerse-social.com ist nach wie vor die einzige Plattform, die sich dem Tagesgeschäft (also incl. Blick auf Intraday-Kursveränderungen) widmet und in dieser Position fühlen wir uns wohl. Flankiert wird die Hauptseite durch den Börsebrief #gabb, boersegeschichte.at, photaq.com, audio-cd.at und unsere Sportprojekte. Mit mehr als 2 Mio. Page Impressions im Monat wird das Angebot sehr gut angenommen. Danke.

Konzept 2023 Audio. Dieser Bereich, der ausschliesslich in der Du-Form angegangen wird, geht derzeit durch die Decke, der tägliche „Wiener Börse Plausch“ ist längst Sprachrohr der Szene. Danke hier vor allem für den zahlreichen Content-Input, der mir täglich über diverse Kanäle „gesteckt“ wird. Der Podcast wurde Anfang Jänner wie angekündigt in „Audio-CD.at“ umbenannt, was nicht nur zur audio-cd.at-Website passt, sondern nun auch viel Raum für Externe bietet: Im Jänner ist neben Josef Obergantschnig auch Wolfgang Matejka dazugestossen. Und noch im Q1 werden die ersten Corporates im führenden offenen Indie-Podcast starten. Danke an alle für Support und „Gut 2023!“.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.02.)

(22.02.2023)

Wiener Börse Plausch S4/06: Andritz mit voestalpine-Problem, Kapsch steigt wegen Handelsblatt, Erste Group von 3 auf 56

1. Roland Neuwirth auf dem Cover des Börse Social Magazine #73 >> Öffnen auf photaq.com





