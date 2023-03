News zu Uniqa, Valneva, Semperit, Research zu Andritz, Palfinger, UBM, Erste Group, RBI ... (Christine Petzwinkler)

02.03.2023, 5168 Zeichen

Die Ratingagentur Standard & Poors (S&P) hat den Ausblick der Uniqa Insurance Group AG, der Uniqa Österreich Versicherungen AG und der Uniqa Re AG von "negativ" auf "stabil" angehoben. Darüber hinaus bestätigt S&P das "A" Rating der Uniqa Österreich Versicherungen AG und der Uniqa Re AG sowie das "A-" Rating der Uniqa Insurance Group AG.

Semperit will für das Geschäftsjahr 2022 eine (stabile) Basisdividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie sowie eine bedingte Zusatzdividende in Höhe von 2,00 bis 3,50 Euro je Aktie ausschütten. Die Basisdividende wird am 3. Mai 2023 zur Auszahlung gelangen, der Anspruch auf die Zusatzdividende ist davon abhängig, dass der Verkauf des Medizingeschäfts bis zum 30. September 2023 erfolgt ist, so das Unternehmen.

Die Analysten der Baader Bank sehen die Dividenden-News positiv und meinen: "Semperit verfügt bereits vor dem Verkauf von Sempermed über eine Netto-Cash-Position. Allerdings hat das Management stets erklärt, das verbleibende Industriegeschäft auch über M&A ausbauen zu wollen. Mit dieser Ankündigung glauben wir, dass es keine große Übernahme geben wird, sondern hauptsächlich organisches Wachstum, vielleicht mit einigen kleineren Add ons. Wir würden nicht ausschließen, dass der Großaktionär B&C (~54 %) ein gewisses Interesse daran hatte, das Geld anstelle einer „unsicheren“ Investition zu erhalten. Semperit bleibt gut finanziert. Und nach Jahren hoher Aufmerksamkeit für Sempermed können sie sich nun voll und ganz auf die Leistungssteigerung des Industriegeschäfts konzentrieren. Dieses Geschäft hat Wachstumschancen und sollte durchschnittliche EBIT-Margen von über 10 Prozent erreichen."

Valneva gibt zusätzliche Daten aus den verbleibenden klinischen Studien sowie ein Update zu den Zulassungsanträgen für den inaktivierten Covid-19-Impfstoff VLA2001 bekannt. Wie bereits angekündigt, wird Valneva ohne eine neue Partnerschaft nicht in die weitere Entwicklung des Impfstoffs investieren. Valneva schließt jedoch die verbleibenden klinischen Studien und Zulassungsanträge, wie mit den Gesundheitsbehörden vereinbart, ab, so das Unternehmen. Am 23. Februar 2023 hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine positive Stellungnahme zur Verwendung von VLA2001 bei Erwachsenen im Alter von 18 bis 50 Jahren als Auffrischungsdosis mindestens sieben Monate nach Abschluss der Primärimmunisierung (der zweiten Impfdosis) des Valneva-Impfstoffs (homologe Auffrischungsdosis) oder eines adenoviralen Covid-19-Vektorimpfstoffs (heterologe Auffrischungsdosis) abgegeben. In der Phase-3-Studie COV-Compare (VLA2001-301) Studie waren die neutralisierenden Antikörper am Tag 208 (sechs Monate nach der zweiten Dosis der Primärimmunisierung mit VLA2001) im Vergleich zum aktiven Vergleichsimpfstoff AZD1222, einem adenoviralen Vektorimpfstoff, nicht unterlegen. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse von VLA2001-304, eine Phase-3-Studie bei älteren Erwachsenen ab 56 Jahren, dass der Impfstoff von diesen Teilnehmern gut vertragen wurde, wenn es als Zwei- oder Dreidosis-Impfung verabreicht wurde, und bestätigten damit das zuvor berichtete günstige Sicherheitsprofil von VLA2001. Schließlich wurde die Haltbarkeitsdauer von VLA2001 kürzlich auf 21 Monate verlängert, im Vergleich zu davor 18 Monaten. Das Unternehmen wird weiterhin Daten einreichen, um die Haltbarkeit zu verlängern, informiert das Unternehmen.

Research: M.M.Warburg bestätigt Andritz mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 61,0 auf 65,0 Euro. Raiffeisen Research bleibt bei Andritz ebenso auf Kaufen und hebt das Kursziel von 60,0 auf 69,0 Euro an. Kepler Cheuvreux bestätigt das Buy für Palfinger und erhöht das Kursziel von 33,0 auf 35,0 Euro. Die Deutsche Bank bekräftigt ebenfalls die Kauf-Empfehlung für Palfinger und erhöht das Kursziel von 40,0 auf 42,0 Euro. Raiffeisen Research stuft UBM von Kaufen auf Halten zurück und das Kursziel von 37,5 auf 33,5 Euro. Autonomous Research bestätigt das Neutral-Rating für die Erste Group und erhöht das Kursziel von 39,0 auf 39,7 Euro. BNP Paribas stuft Raiffeisen Bank International von Outperformer auf Neutral und passt das Kursziel von 19,5 auf 18,0 Euro an. BNP Paribas reduziert die OMV-Aktie von Neutral auf Underperform und kürzt das Kursziel von 55,0 auf 45,0 Euro. Bank of America stuft voestalpine von Buy auf Neutral, das Kursziel liegt bei 35,0 Euro.

HV-Update: Die RBI lädt zur Hauptversammlung am 30. März. Die HV wird in hybrider Form abgehalten, dh die Aktionäre können physisch oder per Fernteilnahme bei der HV dabei sein.

