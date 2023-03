» Österreich-Depots: Zum Weekend beide auf Jahreshoch (Depot Kommentar)

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.58% vs. last #gabb, +8.10% ytd, +74.90% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.762 Euro ein Plus von 1047,62 Prozent . Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich den Verbund aufgestockt.

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

BSN MA-Event Porsche Automobil Holding

BSN Vola-Event Continental

BSN Vola-Event Porsche Automobil Holding

BSN Vola-Event Volkswagen Vz.

BSN Vola-Event Zalando

#gabb #1299

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: A strong OMV supported in week 6 new 2023 Highs for ATX TR and ECM teams came for dinner

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Wouter Van de Voorde

Death is not here

2022

Void



Ismo Höltto, Mikko Savolainen, Aku-Kimmo Ripatti

Suomea tämäkin

1970

K. J. Gummerus



Dimitra Dede

Metaphors

2022

Void



Shōji Ueda

Children the Year Around (植田 正治 童暦 映像の現代3)

1971

Chuo-koron-sha



Regina Anzenberger

Roots & Bonds (2nd ed. + extra booklet)

2022

AnzenbergerEdition