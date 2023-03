Nachlese: bet-at-home.com vs. startup300, Oberbank braucht ATXPrime-Updgrade, Martin Stenitzer (Christian Drastil)

- in Folge S4/24 geht es - passend zur gestrigen Bitte an Karl Fuchs - um den OÖ-Aktienindex, bei dem mir der bet-at-home.com-Crash immer noch lieber ist als das Ciao der startup300. An die Oberbank habe ich ebenfalls eine Bitte, nämlich die gute Market Cap auch durch eine ATXPrime-Upgrade untermauern. OÖ10: https://www.wikifolio.com/de/at/meine-wikifolios/trade/wf0ooe10if

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

Star der Stunde: Lenzing 0.8%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.92%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Andritz(4), RBI(1), Österreichische Post(1), Agrana(1), Bawag(1), Uniqa(1)

Star der Stunde: Andritz 1.25%, Rutsch der Stunde: Bawag -1.19%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Flughafen Wien(3), Bawag(3), Andritz(1), Mayr-Melnhof(1), Österreichische Post(1)

Star der Stunde: CA Immo 1.73%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.22%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Österreichische Post(1), Uniqa(1)

Star der Stunde: Bawag 1.27%, Rutsch der Stunde: Warimpex -4.35%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Mayr-Melnhof(1)

#gabb #1312

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Profit Taking in Week 8, but new Highs for Do&Co und a fat beat for Austrian Post

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Matt Stuart

All That Life Can Afford

2016

Plague Press



Grasso’s Machinefabrieken NV

100 jaar Grasso / 100 années Grasso / 100 Jahre Grasso

1958

Grasso’s Machinefabrieken NV



Katrien de Blauwer

I Close My Eyes, Then I Drift Away

2019

Libraryman



Saul Leiter

Early Black and White

2014

Steidl



Lars Borges & Luzie Kurth

We Share the Meal

2022

Kehrer Verlag