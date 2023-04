15. Aktienturnier: VIG vs. Palfinger heute und morgen im Finale, gewinnt Palfinger, ist der Wanderpokal fix vergeben (Christian Drastil)

27.04.2023, 1798 Zeichen

Um 13:15 liegt der ATX TR mit +0.31 Prozent im Plus bei 6915 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.82% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +2.27% auf 103.7 Euro, dahinter UBM mit +2.11% auf 29.1 Euro und RBI mit +1.99% auf 13.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15799 (+0.23%, Ultimo 2022: 13923, 13.47% ytd).

Die April-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ) , eine aktuelle News betrifft Medigene: Medigene präsentiert Expitope 3.0 auf der 20. Jahrestagung der Association for Cancer Immunotherapy (CIMT)

15. Aktienturnier by IRW-Press https://boerse-social.com/tournament . Ausgangssituation: Titelverteidiger Erste Group und Palfinger (2 Siege) können gemäss Regelwerk den Wanderpokal für immer heimholen. In der Rangliste liegen nach vierzehn Turnieren FACC, Mayr-Melnhof und Palfinger bei je 58 Punkten, die Post bei 57 Punkten. Der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der zweite Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, Viertelfinalisten 3 Punkte und Achtelfinalisten einen Punkt. Das Finale lautet VIG vs. Palfinger, gewinnt Palfinger (Performance 26.4. Schlusskurs bis 28.4. Schlusskurs), so ist der Wanderpokal für immer in Salzburg.

VIG besiegte in Runde 1 AT&S mit 2.42% zu -4.55%, in Runde 2 Verbund mit 2.56% zu -2.58%, in Runde 3 Österreichische Post mit 1.92% zu -1.56% und in in Runde 4 Uniqa mit 0.38% zu -0.61%.

Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos, besiegte in Runde 2 Amag mit 9.44% zu -1.09%. in Runde 3 Valneva mit -0.17% zu -9.05% und in Runde 4 Erste Group mit 1.00% zu -1.10%.

VIG ( Akt. Indikation: 26,60 /26,65, 0,09%)

Palfinger ( Akt. Indikation: 30,20 /30,25, -0,58%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.04.)

(27.04.2023)

BSN Podcasts

SportWoche Podcast S3/09: Bettina Binder, Super-Me-Sunday-Macherin und Verbinderin von KI in Sport und klassisch

Akt. Indikation: 29.65 / 29.75

Uhrzeit: 22:54:02

Veränderung zu letztem SK: -0.50%

Letzter SK: 29.85 ( -0.83%)

Akt. Indikation: 26.65 / 26.70

Uhrzeit: 22:57:04

Veränderung zu letztem SK: 0.09%

Letzter SK: 26.65 ( 0.19%)

