Reingehört bei Polytec und Palfinger (boersen radio.at)

02.05.2023

Reingehört bei Polytec

Polytec-CEO Markus Huemer im boersenradio-Interview zum abgelaufenen Jahr: "Angesichts der Umstände, mit denen wir konfrontiert sind, ist es ein akzeptables Ergebnis. Das gesamte Jahr war aber massiv geprägt mit unterschiedlichsten Einflüssen auf unser Ergebnis umzugehen und dabei gleichzeitig eine Perspektive sicherstellen zu können, die es erlaubt, auch zukünftig wieder kommerziell erfolgreich zu sein.“

Zur Abruf-Situation: "Die Stabilität der Abrufe hat sich verbessert, insbesondere im letzten Quartal. Dennoch: das Produktionsvolumen von PKW in Europa ist etwa 25 Prozent unter dem Vor-Krisen-Niveau. Aber die Vorhersehbarkeit hat sich deutlich verbessert. Der Auftragseingang ist sehr gut, sogar überdurchschnittlich gut. Wir liegen etwa 15 bis 20 Prozent über dem durchschnittlichen Niveau. Es wurde eine Balance gefunden, zwischen den zwingend notwendigen Kostenweitergaben, die uns eine solide Bilanzposition sicherstellen konnten und gleichzeitig die neue Positionierung als Polytec Plastic Solutions in Auftragseingänge umzumünzen."

Zu den Chancen: Wir haben eine breite Technologie-Palette und bieten Kunststoff-Lösungen in jeder Form und Ausprägung, ob für kleine oder große Los-Größen, für decklackierte Bauteile oder Strukturbauteile. Wir bieten für alle möglichen Produktanforderungen eine passende Technologie."

Zu Nachhaltigkeit: "Kunststoff steht diesbezüglich gerne in der Kritik. Wir schauen aber bereits bei der Entwicklung auf die Produkte auf die Recyclingfähigkeit. Das ist für viele Materialien schon möglich, für manche, etwa im Faserverbund oder im Turboplast-Bereich, aber sicher noch eine Herausforderung. Es ist in der Entwicklung darauf zu achten, möglichst wenig Material einzusetzen, Materialien wieder lösbar zu machen und einen größtmöglichen Recyclinganteil zu unterstützen."

https://boersenradio.at/page/brn/41999/

Reingehört bei Palfinger

Palfinger-CFO Felix Strohbichler im börsenradio-Interview zu den Zahlen und Märkten: "Wir sind auf Kurs eines neuen Rekordjahres. In Nordamerika ist die Konjunktur nach wie vor am Brummen. Die Auftragseingänge sind dort hoch und zudem verfügen wir über einen hohen Auftragsstand, also keine Konjunktursorgen dort. Auch in anderen Regionen, etwa EMEA, läuft es ganz gut. Zwar haben sich die Auftragseingänge zuletzt etwas beruhigt, aber dennoch haben wir eine gute Visibilität bis ins 4. Quartal 2023. Das gilt für Marine wie auch für Land".

Zum neuen US-Headquarter in Schaumburg (Illinois): "Da geht es in erster Linie darum, dem Management-Team und den zentralen Funktionen der Region eine Möglichkeit zu bieten, gut zusammenzuarbeiten und das profitable Wachstum in der Region voranzutreiben. Es ist ein moderner Standort mit einem Trainingscenter, mit Demo-Möglichkeiten für Kunden und wo die wesentlichen Funktionen der Region Nordamerika zusammen sitzen, um die Zukunft von Palfinger in der so wichtigen Region zu gestalten".

Zu weiteren Regionen: In Europa gibt es Märkte, wie Spanien oder Portugal, die laufen sehr gut. Andere, etwa in Nord-Europa, sind von der aktuellen Konjunktursituation stärker getroffen und die Kaufzurückhaltung ist größer. China erwacht, die Marktbedarfe erholen sich, aber noch nicht auf das Niveau vor Covid. Indien war immer schon ein Markt, den wir bearbeitet haben. Das war bislang schwierig, jetzt aber haben wir gute Auftragseingänge. Wir werden die Präsenz dort stärker ausbauen, es ist noch viel zu erwarten, wir werden das Potenzial dort nutzen, es wird ein absoluter Kernmarkt in der Zukunft.

Zu Servicegeschäft: "Palfinger-Krane sind Premium-Produkte. Service ist ein USP von Palfinger, wir bieten rasche Ersatzteilverfügbarkeit. 16 bis 18 Prozent Umsatzanteil kommen aus dem Service-Geschäft."

https://boersenradio.at/page/brn/41997/

(Der Input von boersen radio.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.05.)

(02.05.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S4/54: Sorry an Lenzing und ein Input von Eduard Zehetner zu Lenzing, dazu der Börsekandidat Eyyes

