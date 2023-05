» ATX-Trends: OMV, RHI Magnesita, A1 Telekom Austria, EVN, SBO ...

08.05.2023, 2566 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Auch die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit deutlichen Aufschlägen beendet, der ATX weitete seine Kursgewinne im Handelsverlauf kontinuierlich aus und konnte die Sitzung mit einem deutlichen Plus von 1,9% beenden. Ausschlaggebend für diesen Zuwachs waren vor allem starke Bankenwerte und auch gut nachgefragte Öltitel. Besonders im Zentrum der Aufmerksamkeit stand Raiffeisen Bank International, das Institut hatte am Vorabend nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, die von den Anlegern offensichtlich gut aufgenommen wurden. Die Ergebnisse lagen sowohl inklusive als auch exklusive Russland und Belarus über den Markterwartungen, auch die signifikante Anhebung der Prognose wurde von den Marktteilnehmern wohlwollend quittiert, in Summe führte das zu einem Anstieg von 3,2% für die Aktie. Auch die beiden anderen großen Vertreter aus diesem Sektor hatten einen guten Tag, für die Bawag ging es sogar um 3,9% nach oben, für die Erste Group gab es immerhin eine Verbesserung von 1,9%. Auch die Ölwerte konnten sich der freundlichen europaweiten Stimmung in diesem Sektor dank anziehender Rohölpreise anschliessen, für die OMV gab es einen Zuwachs von 3,0%, Schoeller-Bleckmann konnte um 1,3% vorrücken. Gesucht waren auch die Versorger, der Verbund ging 1,9% höher aus dem Handel, für EVN gab es einen Aufschlag von 2,7%. RHI Magnesita legte ebenfalls einen Bericht zum ersten Quartal vor, der Konzern hatte zuletzt mehrere Unternehmen übernommen und dafür in den ersten drei Monaten 155 Millionen Euro ausgegeben, es sind laut dem Unternehmen weitere Zukäufe geplant, der Feuerfestkonzern konnte 2,4% stärker in das Wochenende gehen. Eine personelle Änderung gab die Telekom Austria bekannt, Alejandro Plater rückt ab September wieder an die Konzernspitze, der bisherige Vorstandschef Thomas Arnoldner rückt in die zweite Reihe und wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Plater war bereits bis 2018 Vorstandschef gewesen, bevor er durch Arnoldner abgelöst worden war, die Aktie reagierte auf diese Mitteilung mit einem kleinen Zuwachs von 0,4%. An die Spitze der Kursübersicht konnte sich AT&S mit einem Plus von 4,8% setzen, auch Porr hatte einen guten Tag und konnte um 4,2% zulegen.



Morgen werden in Österreich die Großhandelspreise veröffentlicht und am Mittwoch dann die Industrieproduktion. Unternehmensergebnisse gibt es diese Woche morgen von Rosenbauer, am Mittwoch von Semperit, am Donnerstag von Verbund, Wienerberger, Addiko Bank und Polytec und am Freitag noch die Österreichische Post."

(08.05.2023)

Wiener Börse Plausch S4/57: Neue Spekulationen rund um Kapsch TrafficCom, starke SportWoche-Leaderin Carola Bendl-Tschiedel

