Börsegeschichte 12.5.: Extremes zu Sanochemia, Zumtobel, Palfinger, Immofinanz, Pierer Mobilitiy (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

IPOs:

12.05.1999: Sanochemia: Sanochemia mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 53,80 Mio. Euro (dazu Greenshoe 8 Mio. Euro).

12.05.2006: ZUMTOBEL: Zumtobel mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,52 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 78,71 Mio. Euro). zum Kalender



Umsatzextrema:

12.05.2006: Bester - Palfinger: 41.569.200 Euro (Doppelzählung); Preis: 20,28 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.024.880 zum Kalender

12.05.2006: Bester - Zumtobel: 188.117.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 19,25 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.886.155 zum Kalender



over MA200:

12.05.2004: Immofinanz: Am längsten über MA200: 1090 Tage (endete am: 12.05.2004) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

12.05.2020: Pierer Mobility: Beste Performance Serie: 26.32% (5 Tage - endete am 12.05.2020)

Bisher gab es an einem 12. Mai 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.05. beträgt -0,08%. Der beste 12.05. fand im Jahr 2010 mit 2,78%statt, der schlechteste 12.05. im Jahr 2006 mit -2,00%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.05. so: 0,00%.

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Warimpex, EVN, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, AMS, Österreichische Post, Rosgix, Erste Group, Strabag, ATX, ATX Prime, ATX TR, Verbund, Zumtobel, Porr, Rath AG, Agrana, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, RHI Magnesita, Marinomed Biotech, Amag, Immofinanz, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Aurubis, Bayer, Cancom.

