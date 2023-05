» News zu RBI, Cleen Energy, Post, UBM (Christine Petzwinkler)

19.05.2023, 2490 Zeichen

Wie die APA berichtet, schränkt die Raiffeisen Bank International (RBI) ihre Geschäfte in Belarus ein. „Raiffeisen Bank International hat entschieden, die Korrespondenzbankbeziehungen in der Region stark zu reduzieren, und die Banken wurden darüber informiert“, bestätigte eine RBI-Sprecherin gegenüber der APA. Davor hatte die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform darüber berichtet und sich auf einen Artikel in der belarussischen Zeitung „Nascha Niwa“ bezogen.

RBI ( Akt. Indikation: 14,54 /14,55, 0,80%)

Die Cleen Energy AG lädt zur ordentlichen Hauptversammlung, und zwar am Freitag, 16. Juni 2023, um 13 Uhr in der Mostviertelhalle in 3350 Haag. Erster Tagesordnungs-Punkt ist der Bericht des Vorstands gemäß § 83 AktG über einen Verlust in der Höhe des halben Grundkapitals. § 83 AktG besagt: "Ergibt sich bei Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz oder ist anzunehmen, daß ein Verlust in der Höhe des halben Grundkapitals besteht, so hat der Vorstand unverzüglich die Hauptversammlung einzuberufen und dieser davon Anzeige zu machen."

Cleen Energy ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

Die Österreichische Post hat bei Maxus Motors Austria 700 Elektro-Transporter des Modells eDELIVER 3 sowie drei weitere eDELIVER 9-Modelle bestellt. Bis 2030 will die Post Briefe, Pakete, Printmedien und Werbesendungen in ganz Österreich nur mehr elektrisch zustellen.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 32,30 /32,45, 1,33%)

Wie UBM mitteilt, beendet COO Martin Löcker sein Vorstandsmandat zum 30.06.2023 vorzeitig. Die Beendigung des Mandates erfolgt aus persönlichen Gründen und im besten Einvernehmen mit der Gesellschaft, dem Aufsichtsrat und den Kernaktionären, wie es heißt. Löcker zum Abschied: „Nach 14 unglaublich spannenden Jahren in der Funktion als Vorstand für Development und Technik in der UBM, werde ich ein neues Kapitel in meinem Berufsleben aufschlagen und freue mich, neue Herausforderungen annehmen zu können. Ich bin stolz und dankbar für das, was wir gemeinsam in der UBM in den 14 Jahren bewegt und erreicht haben. Mein Herzblut steckt in der UBM.“ Interimistisch werden die Aufgaben von Martin Löcker von einem mehrköpfigen Direktorium übernommen. Der Vorstand wird damit ab 1.7.2023 aus 3 Mitgliedern bestehen: Thomas G. Winkler (CEO), Patric Thate (CFO) und Martina Maly-Gärtner (COO).

UBM ( Akt. Indikation: 32,30 /32,90, -0,91%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.05.)

(19.05.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S4/66: FMA indirekt zu Cleen Energy gefragt, CA Immo, Polytec & CTS fallen auf, Serene spielt Post-Soundlogo

Akt. Indikation: 32.90 / 33.00

Uhrzeit: 14:09:13

Veränderung zu letztem SK: 3.13%

Letzter SK: 31.95 ( -0.93%)

Akt. Indikation: 14.50 / 14.52

Uhrzeit: 15:41:21

Veränderung zu letztem SK: 0.55%

Letzter SK: 14.43 ( 2.49%)

Akt. Indikation: 32.60 / 32.90

Uhrzeit: 15:41:03

Veränderung zu letztem SK: -0.46%

Letzter SK: 32.90 ( 0.30%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Porr, Rosenbauer, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Amag, S Immo, RBI, Verbund, Pierer Mobility, EVN, Telekom Austria, Österreichische Post, AT&S, Polytec Group, UBM, Flughafen Wien, Agrana, Oberbank AG Stamm, Immofinanz, Mayr-Melnhof, SBO, Strabag, Uniqa, VIG, E.ON , Vonovia SE, Airbus Group, Siemens Energy, Infineon, Bayer, Continental.

Random Partner Evotec

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte vorantreibt. >> Besuchen Sie 65 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Starke Phase mit Ausbau Alpha (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.5.: Extremes zu VIG und Pierer Mobility (Börse Geschi...

» News zu RBI, Cleen Energy, Post, UBM (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse Plausch S4/66: FMA indirekt zu Cleen Energy gefragt, CA Imm...

» Nachlese: Happy mit dem Raiffeisen Zertifikate ATSPARPLAN16 bei dad.at u...

» Wiener Börse zu Mittag im Plus: Warimpex, Marinomed und Pierer Mobility ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Magnus Brunner CO2, Nik Pichler,...

» ATX-Trends: FACC, OMV, EVN, SBO, Rosenbauer ...

» Börsepeople im Podcast S6/22: Nik Pichler

» Österreich-Depots: AT&S wieder aufgestockt (Depot Kommentar)