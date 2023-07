Nachlese: Andritz, boerse4me, Karin und Laurenz Schwieger sowie Laura Sachslehner (Christian Drastil)

A1 Telekom Austria Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

- Laura Sachslehner ist Politikerin (ÖVP) und dies in durchaus polarisierender Form. Weil man in der längst auf einzelne Sager verkürzten politischen Welt auch einmal erklärend weiter ausholen sollte, hat sie das Buch "An den Pranger" geschrieben (das sich natürlich nicht an den gleichnamigen Ex-Slalomstar richtet). Für Laura kann es nicht soziale Gerechtigkeit sein, dass am Ende immer die Gleichen zahlen müssen. Wir sind bei weitem nicht in allen Punkten daccord (bei Winnetou schon), aber das Buch ist ein grosser Tipp. Im Plausch geht es um eine beruhigende Sicht auf die Gen Z, um den beschleunigten Abstieg Europas, um das Problem mit zu wenig Eigentum hierzulande, obwohl man sich eigentlich danach sehnen würde. Auch börslich wird diskutiert: Warum geht politisch am Kapitalmarkt so wenig weiter? Und dann noch um die guten alten und jungen Durchschnittsbürger, die keine Stimme mehr haben. Es sind die Ränder, die dominieren. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4579/ - https://seifertverlag.at/liest/laura-sachslehner-an-den-pranger/

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

BSN MA-Event BASF

BSN MA-Event Symrise

#gabb #1401

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: ATX after week 28 back to year to date plus, Participants 1/4 Finals Stock Market Tournament

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Saul Leiter

Early Black and White

2014

Steidl



Olgaç Bozalp

Leaving One for Another

2022

Void



Ute & Werner Mahler

Lissabon ’87/88

2022

Hartmann Projects



Beate & Heinz Rose

Paare

1972

Langewiesche-Brandt



Uwe Bedenbecker

Sheffield 1991-1992 Two

2022

Café Royal Books