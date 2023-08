Nachlese: Welchen dieser 12 Emittenten wählt Ihr? Liane Hirner, Elisabeth Niedereder (Christian Drastil)

21.08.2023, 3347 Zeichen

Um 11:21 liegt der ATX TR mit +0.38 Prozent im Plus bei 6920 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Mayr-Melnhof mit +1.73% auf 129.2 Euro, dahinter Rosenbauer mit +1.13% auf 31.45 Euro und Verbund mit +0.77% auf 75.375 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15689 (+0.69%, Ultimo 2022: 13923, 12.68% ytd).

Die August-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ), eine aktuelle News betrifft Walmart: Blender Bites geht bei Walmart USA an den Start

Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4661/ : , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch .

- in Folge S5/20 geht es um einen erneuten Fall des ATX unter seinen Jahresstartwert, weiters um die OMV, Bawag und Douglas Adams,

- in Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas und dad.at gibt es seit Oktober 2022 monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. In dieser Folge geht es um Details, Nominierte und Voting-Infos zum Publikumspreis beim Zertifikate Award Austria, abstimmen kann man bis zum 10.September. Zur Wahl stehen Barclays, BNP Paribas, Erste Group, HSBC, LBBW, Leonteq, Morgan Stanley, onemarkets, Raiffeisen Zertifikate, Societe Generale, UBS und Vontobel und ich führe in dieser Folge aus, was man da alles berücksichtigen könnte. Und Lyrics gibt es auch. Folge hören: https://audio-cd.at/page/playlist/4542 Zum Publikumsvoting (bis 10.9.): https://www.zertifikateaward.at/index.php?act=doc&doc=UmfrageControl_php

- Liane Hirner ist seit 5 Jahren Mitglied des Vorstandes (CFRO) bei der Vienna Insurance Group AG und IFRS Specialist. Davor war sie 25 Jahre bei Price Waterhouse Coopers. Wir sprechen übe das Studium, den Start bei PwC in Paris und dann lange und schöne Jahre beim Wirtschaftsprüfer in Österreich. 2018 folgte der Wechsel zur VIG, direkt in den Vorstand der Group, dies mit grossem Zuständigkeitsbereich. Wir reden auch über die EIOPA, über Transfer Pricing ausserhalb des Fussballs, Verwaltungsrats-Jobs und ein spezielles Steckenpferd in der Schweiz, die börsennotierte Autoneum. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4667/

- Elisabeth Niedereder ist ehemalige Profisportlerin, 26fache Staatsmeisterin im Laufsport , Sportwissenschaftlerin, Klinische Ernährungsmedizinerin i.A. und Trainerin. Sie ist Gründerin und Inhaberin von Tristyle bzw. der Tristyle Academy. Die gebürtige Oberösterreicherin wurde in der Schule entdeckt und war schon in jungen Jahren nationale Spitze auf der Mittelstrecke, wir reden speziell über den 800er. Mit dem Studium ging es nach Wien und in Elisabeths Unternehmen Tristyle war ich kurze Zeit sogar beruflicher Untermieter mit eigenem Eingang. Auch heute sind wir Kollegen, nämlich im Podcasten: "Push your Limit" brachte es bisher auf 53 Folgen und starke Chartränge. TristylerInnen sieht man häufig in Wien trainieren und die Chefin selbst hie und da auch mit Tochter im Sportkinderwagen und Hund. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4663/

Wiener Börse Plausch S5/21: Fritz Mostböck zu Nicht-Finanzprofis, in 5 Tagen sag ich was zu einem Boschan-Sager

