Börsegeschichte 13.9.: George Soros, Gerhard Randa, Polytec, Andritz, Rosenbauer, Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Geburtstage:

12.08.1930: George Soros: Investor 34000 Tage

13.09.1944: Gerhard Randa (fr?herer BA-CA-Chef)



Extrema:

13.09.2010: Top 1: Polytec Group: 22.44% - [Top 2: 21.81% (20.01.2011), Top 3: 21.72% (04.08.2010)] zum Kalender



under MA200:

13.09.2019: Andritz: Am längsten unter MA200: 330 Tage (endete am: 13.09.2019) zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

13.09.2017: Rosenbauer: Längste positive Serie: 18 Tage (endete am 13.09.2017) zum Kalender

13.09.2013: Zumtobel: Längste positive Serie: 11 Tage (endete am 13.09.2013) zum Kalender

Bisher gab es an einem 13. September 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 13.09. beträgt -0,01%. Der beste 13.09. fand im Jahr 2021 mit 1,40% statt, der schlechteste 13.09. im Jahr 2022 mit -1,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.09. so: 0,00%.

