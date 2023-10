Nachlese: ATXPrime für mehr Vielfalt, Wolfgang Matejkas Volatility (Christian Drastil)

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Palfinger(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Österreichische Post(1)

Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 0.87%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.38%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Fabasoft(1), Flughafen Wien(1)

Star der Stunde: Warimpex 4.86%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.9%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Flughafen Wien(1), Bawag(1), Lenzing(1)

BSN MA-Event RHI Magnesita

Star der Stunde: OMV 0.65%, Rutsch der Stunde: Amag -1.56%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(2), EVN(1)

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Telekom & EuroTeleSites delivered 2,9% plus on day one, Raiffeisen Certificates wins

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Helga Paris

Häuser und Gesichter. Halle 1983-85

1986

Galerie Marktschlösschen



Alexey Brodovitch

Ballet

1945

J.J. Augustin



Nan Goldin

I'll Be Your Mirror

1996

Scalo



Uwe Bedenbecker

Brighton 1984

2022

Café Royal Books



Ilias Georgiadis

Forecast

2023

Origini edizioni