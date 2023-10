In den News: Immofinanz, Erste Bank, VIG, Research zu Addiko (Christine Petzwinkler)

06.10.2023, 2086 Zeichen

Die Immofinanz belegt mit dem myhive Urban Garden-Konzept den ersten Platz in der Kategorie „Co-Working Space“ beim diesjährigen Office of the Year Award, verliehen von CBRE. Die Immofinanz überzeugte die Jury als bester Anbieter für Co-Working Spaces mit ihrem neuen myhive Urban Garden in der Wienerbergstraße 3–5 in 1100 Wien. Damit sicherte sich das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz für Co-Working in Wien, schon 2021 wurde das myhive Office in der Ungargasse in 1030 Wien ausgezeichnet.

Die Erste Bank startet einen Finanz-Chatbot zur verständlichen Vermittlung von Finanzwissen. Unter dem Namen „Financial Health Prototype“ auf www.erstebank.ai beantwortet die Künstliche Intelligenz finanz-bezogene Fragen, wie etwa "Was ist der Unterschied zwischen Aktien, Fonds und Anleihen? Worin besteht der Unterschied und was haben sie gemeinsam?" Der Chatbot greift auf Inhalte aus sämtlichen Webseiten, Publikationen und Wissensunterlagen der Bank, die in eine digitale Wissensdatenbank eingespeist wurden, zurück. Insgesamt umfasst die Datenbank über 3.400 Einträge.

Die Vienna Insurance Group (VIG) und die Wiener Städtische Versicherung haben für den Ringturm die EU-Taxonomie-Verifikation der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) erhalten. Das 73 Meter hohe und 1955 eröffnete Bürohochhaus am Donaukanal erfüllt mit der ÖGNI-Verifikation nachweislich die Anforderungen der 2021 in Kraft getretenen EU-Taxonomie-Verordnung im Hinblick auf den wesentlichen Beitrag im Umweltziel Klimaschutz. Die Verleihung der Verifikation erfolgte anlässlich der Immobilienmesse EXPO Real in München, wie die VIG mitteilt.

Research: Die Erste Group stuft Addiko von Akkumulieren auf Kaufen und das Kursziel von 15,5 Euro auf 16,0 Euro.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.10.)

(06.10.2023)

