In den News: Rückschau CIRA-Jahreskonferenz, News zu Agrana, Flughafen, Andritz, Palfinger, Valneva, Aluflexpack, Montana Aerospace, Aktiendeals bei CA Immo, Uniqa, Austriacard ... (Christine Petzwinkler)

12.10.2023, 8292 Zeichen

CIRA-Jahreskonferenz: "Nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen", "Alles geben und bei sich bleiben", "Respekt und Vertrauen haben", "Chancen und Stärken erkennen ", "Aus jedem einzelnen Spieler das Beste herausholen", das sind nur einige Ansätze, die der Erfolgstrainer Oliver Glasner als Stargast der diesjährigen CIRA-Jahrestagung in einem sympathischen Gespräch mit dem Publikum teilte. Speziell die Fähigkeit, in das Team hineinzuhören und die Bedürfnisse zu erkennen, zeichnet ihn aus und gibt ihm in seinem Erfolg recht. Immerhin hat er mit Eintracht Fankfurt 2022 die Europa-League gewonnen. Apropos "Gewinnen": Neben den Panel-Diskussionen, die wie jedes Jahr aktuelle und vor allem wichtige Themen rund um die Investor Relations-Arbeit behandelten, wurden bei der diesjährigen CIRA-Tagung auch wieder Unternehmen für ihre Nachhaltigkeits-Berichterstattung ausgezeichnet. Ganz oben am Siegerpodest landete die OMV, Platz 2 ging ex aequo an Amag und Post, Platz drei ebenfalls ex aequo an Porr und Lenzing. Das Thema Nachhaltigkeit fehlte in kaum einem Panel. Vom Rechtsupdate, über Corporate Governance bis hin zum jungen Geld und beim Thema Reporting sowieso - ESG ist ein wesentlicher Aspekt in der Investoren-Kommunikation. Daneben wurden aber auch interessante neue Entwicklungen, wie etwa der Listing Act besprochen. Ziel dieser europäischen Initiative soll es sein, KMU den Zugang zum Kapitalmarkt zu erleichtern. Eingeführt werden sollen mitunter neue Prospektformate sowie vereinfachte Zulassungsfolgepflichten. Der Listing Act befindet sich aktuell in Trilogieverhandlungen, im kommenden Jahr könnten diese abgeschlossen sein, erfuhr man beim Rechtsupdate-Panel. Beim Panel zum Thema "Was suchen Privat-Aktionäre?" waren sich einige Diskutant:innen einig, dass die HV, die für viele Privat-Aktionäre die einzige direkte Kontaktmöglichkeit mit dem Unternehmen bzw. Vorstand bietet, von einigen langwierigen Formalitäten befreit werden sollte. Generell sollte die Gruppe der Privat-Aktionäre in der Kommunikation nicht vernachlässigt werden, wurde auch im Panel über "Altes und junges Geld" hervorgehoben, denn die heutige Gen Z kann in den nächsten Jahren einen großen Stellenwert in der Anlegerschaft haben. Daher sollten Unternehmen das Informationsverhalten anpassen und die neuen Kanäle nutzen. Eigene explizite IR-Kanäle auf Social Media gebe es derzeit sowohl in Deutschland als auch in Österreich nur vereinzelt. Ein materielles Thema wurde im Corporate Governance-Panel behandelt, nämlich die Gewinnung von Vertrauen. Ein interessanter Input kam dabei von ÖBAG-Chefin Edith Hlawati. Für sie sind jährliche Governance-Roadshows unabdingbar, immerhin sehe sich die ÖBAG nicht nur als Kernaktionär, sondern auch als Co-Investor. Daher sei es wesentlich, bei Institutionellen die AR- und Governance-Ansätze zu erklären und zu besprechen und schließlich auch Standards einzuführen.

Unterm Strich war die CIRA-Jahreskonferenz wieder perfekt organisiert, hat die IR-Szene und das Umfeld komplett vereint, die richtigen Themen gefunden, ein unterhaltsames Rahmenprogramm geboten und war, wie man in vielen Gesprächen immer wieder bestätigt bekommen hat, ein absolut gelungener und auf vielen Ebenen gewinnbringender Event.

News: Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana verzeichnete im 1. Halbjahr 23|24 einen Umsatz von 1.959,5 Mio. Euro, ein Anstieg von 9,3 Prozent zur Vorjahresperiode. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) verbesserte sich auf 110,9 Mio. Euro (Vorjahr: 11,1 Mio. Euro), das Konzernergebnis auf 64,3 Mio. Euro (Vorjahr: –17,0 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 23/24 erwartet die Agrana-Gruppe nach wie vor einen "sehr deutlichen Anstieg beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT)", wie es heißt. Beim Konzernumsatz wird nun aufgrund der Umsatz-Entwicklung im Halbjahr von einem "moderaten" Anstieg ausgegangen, bisher ging das Unternehmen von einem "deutlichen" Anstieg aus. Wie dem Halbjahres-Bericht zu entnehmen ist, wird im 3. Quartal ein im Vergleich zur Vorjahresperiode schwächeres EBIT erwartet. Im Stärke-Segment wird im Geschäftsjahr von einem moderaten Umsatzrückgang und einem deutlichen EBIT-Rückgang ausgegangen.

Agrana ( Akt. Indikation: 15,40 /15,50, 3,34%)

Andritz wird an das Werk von Sonae Arauco Deutschland GmbH ein Druckzerfaserungssystem zur Herstellung von Dämmplatten auf Holzbasis liefern. Die neue Linie wird eine Mischung aus Hackschnitzeln verschiedener Holzarten zu Dämmplatten für die Bauindustrie verarbeiten. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2025 geplant.

Andritz ( Akt. Indikation: 46,52 /46,72, 1,30%)

Die Passagierzahlen in der Flughafen Wien Gruppe (Wien, Malta, Kosice) legten im September gegenüber der Vorjahresperiode um 12,7 Prozent auf 3.801.022 Reisende zu, am Standort Wien um 10,1 Prozent auf 2.919.579 Reisende. Damit liegt das Passagieraufkommen im September 2023 in der Gruppe bei 99,9 Prozent und am Standort Wien bei 98,1 Prozent des September 2019 – und damit in Wien weiterhin geringfügig unter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 49,50 /49,95, -0,55%)

Die bisherige Executive Vice President Global HR bei Jenoptik, Maria Koller, übernimmt per 8. Jänner 2024 im Vorstandsteam der Palfinger AG die Agenden Personal und Recht. Sie verantwortet damit wesentlich die Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens auf dem immer anspruchsvolleren Arbeitsmarkt.

Palfinger ( Akt. Indikation: 22,00 /22,15, -0,11%)

Kontron America will sich mit der US-Firma Bsquare Corporation zusammenschließen und wird ein Übernahmeangebot für alle ausständigen Aktien von Bsquare zu einem Kaufpreis von 1,90 USD pro Stammaktie legen. Die Transaktion hat einen Wert von rund 38 Mio. USD, teilt Kontron mit.

Kontron ( Akt. Indikation: 19,24 /19,27, 1,61%)

Montana Aerospace hat von Boeing einen Auftrag zur Herstellung von Stringer, das sind lange, schmale Streben oder Verstärkungen, die in Längsrichtung entlang des Rumpfes eines Flugzeugs oder entlang der Spannweite eines Flügels verlaufen, erhalten. Der Qualifizierungsprozess für die Produktion von Stringer für die Flügel der Boeing 767-Familie wird in den Werken in Rumänien durchgeführt und soll bis Mitte 2024 abgeschlossen sein.

Der Verpackungshersteller Aluflexpack AG passt den Ausblick für 2023 nach unten an, und zwar auf einen Nettoumsatz ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Rechnungslegung für Hochinflation in der Türkei (IAS 29) von zuvor 390 bis 430 Mio. Euro auf nunmehr 360 bis 390 Mio. Euro und das EBITDA vor Sondereffekten von zuvor 50 bis 55 Mio. Euro auf nun 45 bis 50 Mio. Euro. CEO Johannes Steurer: "Nach einem vielversprechenden Jahresanfang fanden wir uns in den vergangenen Monaten in einem herausfordernder werdenden Marktumfeld wider, das von einer verhaltenen Nachfrage und einer Normalisierung der Lagerbestände bei unseren Kunden geprägt war.

Valneva wird im 4. Quartal 2023 auf mehreren wissenschaftlichen Konferenzen in den USA und Europa Vorträge über die von Moskitos übertragene Krankheit Chikungunya halten, etwa am American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) 2023 Annual Meeting in Chicago, am World Vaccine Congress Europe in Barcelona, am International Society of Vaccines Jahreskongress in Lausanne sowie am europäischen Kongress der International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) in Kopenhagen.

Valneva ( Akt. Indikation: 5,57 /5,59, 2,22%)

Aktienkäufe: CA Immo-CFO Andreas Schillhofer hat 6.450 Aktien zu je 31,064 Euro erworben, wie einer Veröffentlichung zu entnehmen ist. Uniqa-Aufsichtsratmitglied Anna Maria D'Hulster hat 1400 Aktien zu je 7,56 Euro erworben. Auch bei Austriacard Holdings gibt es Aktienkäufe, und zwar von CEO Nikolaos Lykos. Er hat 3500 Aktien zu je 6,08 Euro über die Börse Athen, neben Wien dem zweiten Listingplatz des Unternehmens, erworben. Schon in den vergangenen Tagen hat Lykos Aktienkäfue gemeldet.

CA Immo ( Akt. Indikation: 31,55 /31,75, 0,48%)

Uniqa ( Akt. Indikation: 7,60 /7,63, -0,20%)

Austriacard Holdings AG ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

Research: First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva veröffentlicht und die Buy-Empfehlung sowie das Kursziel von 8,90 Euro bestätigt.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.10.)

(12.10.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch #504: Was Andritz, Mayr-Melnhof und voestalpine mit dem ATX verbindet, D-Roadshow-Partner 4/40

Akt. Indikation: 15.50 / 15.70

Uhrzeit: 17:07:29

Veränderung zu letztem SK: -0.64%

Letzter SK: 15.70 ( 5.02%)

Akt. Indikation: 45.58 / 45.64

Uhrzeit: 17:06:31

Veränderung zu letztem SK: -1.02%

Letzter SK: 46.08 ( 0.13%)

Akt. Indikation: 31.45 / 31.50

Uhrzeit: 17:06:47

Veränderung zu letztem SK: -0.08%

Letzter SK: 31.50 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 49.65 / 49.95

Uhrzeit: 17:05:31

Veränderung zu letztem SK: -0.40%

Letzter SK: 50.00 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 18.87 / 18.91

Uhrzeit: 17:06:23

Veränderung zu letztem SK: -2.28%

Letzter SK: 19.33 ( 2.01%)

Akt. Indikation: 21.40 / 21.55

Uhrzeit: 17:04:41

Veränderung zu letztem SK: -1.26%

Letzter SK: 21.75 ( -1.58%)

Akt. Indikation: 7.40 / 7.80

Uhrzeit: 17:08:17

Veränderung zu letztem SK: -0.65%

Letzter SK: 7.65 ( 0.26%)

Akt. Indikation: 5.35 / 5.38

Uhrzeit: 17:07:37

Veränderung zu letztem SK: -3.68%

Letzter SK: 5.57 ( 1.98%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Telekom Austria, EVN, Austriacard Holdings AG, UBM, Strabag, Rosgix, Verbund, RBI, Andritz, DO&CO, Uniqa, S Immo, EuroTeleSites AG, Frequentis, SBO, Agrana, Cleen Energy, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Pierer Mobility, Palfinger, Rosenbauer, Amag, Flughafen Wien, Immofinanz, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, VIG, RHI Magnesita.

Random Partner Polytec

Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden. >> Besuchen Sie 67 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.10.: Der beste Tag in der Wiener Börsegeschichte (Bör...

» Vorstandsinterview: Agrana (boersen radio.at)

» In den News: Frequentis, Wienerberger, Post, Kontron, Aktien-Einschätzun...

» Nachlese: Pierer Mobility 3. Österreich-Presenter der 2024er-Podcast-Roa...

» Wiener Börse Plausch #504: Kapsch bekommt was aus Deutschland, was Andri...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Mayr-Melnhof, AT&S, Addiko Bank gesucht,...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Sartorius, Roche, Birkenstock, Madlen S...

» ATX-Trends: Agrana, Flughafen Wien, AT&S, Zumtobel, EuroTeleSites ...

» Börsepeople im Podcast S9/06: Madlen Stottmeyer