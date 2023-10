Nachlese: RBI, der reitende Investor Ronny Holzmann und der kickboxende Social Trading Auswerter Christian Puchinger (Christian Drastil)

30.10.2023, 2524 Zeichen

Um 12:39 liegt der ATX TR mit +1.44 Prozent im Plus bei 6776 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 2.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +7.78% auf 22.525 Euro, dahinter DO&CO mit +4.70% auf 113.7 Euro und Erste Group mit +2.42% auf 33.46 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14786 (+1.08%, Ultimo 2022: 13923, 6.19% ytd).

Die Oktober-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ), eine aktuelle News betrifft Strathmore: Strathmore vergrößert die mineralisierten Bereiche bei Agate um das Doppelte

Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge : Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4917/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch .

- in Folge #513 geht es um eine starke Ankündigung der RBI ud dann habe ich anlässlich Weltspartagswoche noch etwas zu Gebühren und Steuern.

- Ronny Holzmann ist Gründer von The Balance Factory, Business Angel u.a bei froots und zudem begeisterter Reitsportler. Der Podcast selbst ist eine gut gelaunte Zeitreise mit u.a. Miami Vice, Volksbank Alpenvorland, Bank für Wirtschaft und Freie Berufe, Constantia Privatbank, Gutmann, Wiener Privatbank, conwert, Bank Austria Real Invest, Alizee Bank, FIL Fondsbank, froots und The Balance Factory. Es ist auch eine Geschichte des Vertriebs und Plattformgeschäfts in Österreich. Und: Von Jugend an ist Ronny begeisterter Reitsportler. Zur Zeit ist er der einzige nationale Starter in der Dressur, der eine Kladruber-Stute bis in die höchste Klasse vorstellt. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4924/

The Balance Factory: http://www.ronald-holzmann.com

- Christian Puchinger ist HAK-Lehrer, Sportveranstalter, Studiendesigner (Social Trading) und vieles mehr. Anfang der 2010er Jahre organisierte er für den WAT 2x die Käfig-WM für Wiener Hobbykicker (und anderer Sportarten) aller Bezirke, um einen Wiener Meister zu küren. Da sprechen wir über verschiedenste Facetten wie Mannschaftsgrössen, Spielorte, Modus und so weiter. Schön, da ein paar Erinnerungen wachrufen zu können. Und dann erzählt Christian noch über seine Zeit als Kickboxer und erwähnt so quasi nebenbei, dass er mehrfacher Österreichischer Meister und sogar Europameister war (wusste ich nicht, mea culpa). Aktuell stehen Bouldern und Wildwasser Kajak am Programm und natürlich die Aufgabe, den Schüler:innen Spass am Sport zu vermitteln.

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4920/

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.10.)

(30.10.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch #514: Palfinger und Erste nennen tolle Zahlen, PwC liefert ESG-Beweis von RBI bis Novomatic

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Warimpex, CA Immo, Immofinanz, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, EVN, RBI, OMV, SBO, Österreichische Post, ams-Osram, Kostad, Palfinger, Wolford, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Strabag, Telekom Austria, UBM, Uniqa, VIG, Scout24, HelloFresh, RWE, MorphoSys.

Random Partner Sportradar

Sportradar ist ein Technologieunternehmen, das Erlebnisse für Sportfans schafft. Das 2001 gegründete Unternehmen ist an der Schnittstelle zwischen Sport-, Medien- und Wettbranche gut positioniert und bietet Sportverbänden, Medien und Sportwettanbietern eine Reihe von Lösungen, die sie unterstützen, ihr Geschäft auszubauen. Sportradar beschäftigt mehr als 2.300 Vollzeitmitarbeiter in 19 Ländern auf der ganzen Welt. >> Besuchen Sie 67 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

