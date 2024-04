PIR-News: Zahlen von Erste Group, News von Kapsch TrafficCom, FACC, Asta, Research zu VIG (Christine Petzwinkler)

30.04.2024, 3283 Zeichen

Die Erste Group Bank erzielte im 1. Quartal 2024 ein Nettoergebnis in Höhe von 783 Mio. Euro (Q1 2023: 594 Mio. Euro). Der Zinsüberschuss stieg auf 1.852 Mio. Euro (+4,7 Prozent), am stärksten in Österreich, wie die Bank mitteilt. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich auf 712 Mio. (+10,8 Prozent). Zuwächse gab es in allen Kernmärkten, insbesondere in der Vermögensverwaltung sowie bei den Zahlungsverkehrsdienstleistungen. Das Kreditvolumen war mit 208,1 Mrd. Euro im Vergleich zum Jahresende unverändert, die Kundeneinlagen steigen leicht auf 235,3 Mrd. Euro (+1,1 Prozent). Das Betriebsergebnis liegt bei 1,51 Mrd. Euro (Q1 2023: 1,26 Mrd. Euro). Die Risikokosten liegen bei 95 Mio. Euro. Die NPL-Quote blieb mit 2,3 Prozent unveändert gegenüber dem Vorquartal. Die Kosten-Ertrags-Relation verbesserte sich auf 46,0 Prozent (Q1 2023: 49,7 Prozent). Die Zahl der Wertpapiersparpläne stieg in den ersten drei Monaten auf 1,24 Mio. Stück, ein Plus von 24 Prozent im Jahresvergleich.

Kapsch TrafficCom wurde vom Schweizerischen Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) beauftragt, für die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA III ) das Erfassungssystem Straße (ESTR) zu liefern und bis zumindest Ende 2032 technisch zu betreiben. Der Vertrag umfasst neben der Errichtung der notwendigen straßenseitigen Infrastruktur sowie der Implementierung der auf Videosensorik basierenden Systemtechnik auch eine Wartungs- und Betriebsvereinbarung über einen Zeitraum von acht Jahren.

Tongyu Xu wird mit 15.5.2024 neuer Chief Sustainability Officer (CSO) bei FACC. Er ersetzt in dieser Position Zhen Pang, dessen Vorstandsvertrag mit 14.5.2024 planmäßig endet. Tongyu Xu verfügt laut FACC-Mitteilung über 30 Jahren Erfahrung in der Luftfahrtbranche. „Seine globale Erfahrung und sein tiefes Verständnis der Luftfahrtindustrie werden dazu beitragen, die Ziele der FACC AG als führender Anbieter innovativer Lösungen für die Luftfahrtindustrie umzusetzen.“, unterstreicht CEO Robert Machtlinger.

Das österreichische Unternehmen ASTA, das bekanntlich einen Börsengang evaluiert, expandiert in den Automotivbereich. Ab sofort ist das Unternehmen in der Herstellung von isolierten Kupferleitern für E-Motoren sowohl im PKW- als auch LKW-Segment tätig. Für die Entwicklung der für den Prozess notwendigen Extrusionsanlage kooperiert die ASTA-Gruppe mit dem österreichischen Unternehmen Rosendahl Nextrom. Das erste Extrusionssystem von Rosendahl Nextrom hat ASTA Ende 2023 abgenommen. Dieses wird aktuell in China für die Serienproduktion vorbereitet und soll dort ab Ende des 2. Quartals 2024 in den Regelbetrieb gehen. Eine zweite Anlage für den ASTA-Standort in Österreich wurde bereits bestellt und wird voraussichtlich Ende 2024 geliefert. Die Anschaffung weiterer Anlagen für China und Europa ist in Planung.



Research: Autonomous Research bestätigt das Underperform-Rating für die Vienna Insurance Group und erhöht das Kursziel von 25,0 auf 28,5 Euro.

30.04.2024

