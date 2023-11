Nachlese: PwC nennt Sieger, Gunter Deuber neue Zahlen zum ATX und Alison stellt alle 42 ATXPrime-Titel vor (Christian Drastil)

31.10.2023, 3508 Zeichen

Um 11:06 liegt der ATX TR mit +0.22 Prozent im Plus bei 6782 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 2.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Mayr-Melnhof mit +3.36% auf 110.8 Euro, dahinter CA Immo mit +2.92% auf 31.7 Euro und Palfinger mit +2.53% auf 23.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14800 (+0.30%, Ultimo 2022: 13923, 6.30% ytd).

Die Oktober-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ), eine aktuelle News betrifft Frequentis: FREQUENTIS liefert X10 Sprachkommunikationssystem für einen der weltweit größten Flugsicherungsdienstleister in Kanada

Nachlese Podcast Montag Audio Link zur Folge : Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4928/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch .

- PwC nennt die Vorreiter der ESG-Transformation in Österreich.. Wir wussten, dass es Börsenotierte sind. Nun ist der Beweis da.

Finanzdienstleister: Raiffeisen Bank International AG (RBI)

Infrastruktur und Bauwesen: Wienerberger AG

Metallverarbeitung, Maschinenbau und KFZ: Rosenbauer International AG

Energie und Versorgungsunternehmen: OMV AG

Nahrungs- und Genussmittel, Getränke: Ottakringer Getränke AG

Papier und Holz: Mondi AG

Pharma und Chemie: Lenzing AG

Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT): Zumtobel Group AG

Transport und Logistik: Österreichische Post AG

Sonstige: Novomatic AG

Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, trifft sich mit Podcast-Host Christian Drastil jeden letzten Donnerstag im Monat zum "D&D Research Rendezvous", Diesmal geht es um Aktien, konkret um den Wiener Aktienmarkt, gesendet wird im Oktober am Weltspartag. Wir erwähnen den Kapitalmarktausblick im Lichte aktueller geopolitischer Zuspitzungen, was das für das von uns zuletzt besprochene Thema der Attraktivität der Anleihen bedeutet, eine Veranstaltung zum Kapitalmarkt Österreich in der RBI mit u.a. Gerald Grohmann. Und dann natürlich das Kernthema: Unterbewertung ATX mit den Facetten Osteuropa-Abschlag, Grösse, Liquidität. Natürlich geht es auch um Wachküss-Einschätzungen und da sind Namen wie Jim Rogers, Novomatic oder Red Bull nicht weit hergeholt. Gunter hat zudem wieder weitere Zahlen, Vergleiche und Einordnungen mitgebracht, die ich so nicht kannte. https://www.raiffeisenresearch.com/

- ABC Audio Business Chart #79: Wie viel sind alle Aktien der Welt wert? ( Josef Obergantschnig)

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4929/

An den Weltbörsen werden gegenwärtig rund 60.000 Aktien gelistet. Der Börsenwert der Aktien entspricht etwas mehr als dem globalen BIP. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein.

- 30x30 Finanzwissen pur: In Folge 22 geht es um die 42 wichtigsten Titel an der Wiener Börse, zusammengefasst im ATX Prime. Sprecherin der Folge ist meine absolut smarte Kollegin Alison, die auch jeden Sonntag für"Austrian Stocks in English - presented by Palfinger, the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market" unsere 21st Austria Weekly Zusammenfassung als audio-cd.at-Podcast aufbereitet. Reinhören, wenn man die wichtigsten 42 Austrian Stocks in englischer Sprache vorgestellt bekommen will. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4929/

https://boerse-social.com/21staustria

https://www.audio-cd.at/search/austrian%20stocks%20in%20english

https://www.wienerborse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/uebersicht/?ISIN=AT0000999925&ID_NOTATION=4558546&cHash=2df32edbb87e3290f9741880ad2d2988

MMM Matejkas Market Memos #24: Gedanken darüber, dass ja börslich auch einmal etwas Gutes passieren könnte

mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Palfinger, Erste Group, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, EVN, RBI, Strabag, Bawag, Uniqa, FACC, Immofinanz, ams-Osram, Cleen Energy, Pierer Mobility, Mayr-Melnhof, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG, Deutsche Telekom, E.ON , RWE, Vonovia SE, Brenntag, Commerzbank, SAP.

