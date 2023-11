Nachlese: Börsepeople Thinktank Österreich, Sigi Heinrich, Bernard Lagat, Ingrid Krawarik (Christian Drastil)

- Ingrid Krawarik ist Stv. Chefredakteurin DerBörsianer, war davor u.a. bei Österreich, hat für das Format und das WirtschaftsBlatt geschrieben. Wir sprechen über den Wirtschaftsjournalismus, Selfies und bitte keine Selfies mit mir (ich hatte während der Aufnahme Ausläufer eines Allergieschocks im Gesicht) sowie die tollen CEOs in Österreich. Aber wir holen noch viel weiter aus, als "ingilovesscotland" on Instagram nennt sie die Punkte Abenteuermuhme, Kräuterhexe, schwimmt in kalten Seen und Flüssen, liebt Schottland, Basketball und Brotbacken.Als "cowgirlingi" on Twitter wiederum Stv. Chefredakteurin DerBörsianer, Basketballspielerin, Boxerin, Regisseurin, Schauspielerin. Seelenmensch. Über all das sprechen wir, aktuell ist Ingrid auch in einem Theaterstück zu sehen. Es war eine gut gelaunte Folge. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4960/ https://www.derboersianer.com Ingrid im Theater bis 18.11. (Di -Sa). https://www.theatercenterforum.com/guns-and-nuns/ https://www.instagram.com/ingilovesscotland/?hl=de https://twitter.com/cowgirlingi

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(2), Mayr-Melnhof(2)

BSN MA-Event BASF

BSN Vola-Event Merck KGaA

BSN MA-Event Merck KGaA

Star der Stunde: Pierer Mobility 0.91%, Rutsch der Stunde: Warimpex -4.11%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(3), ams-Osram(2)

Star der Stunde: DO&CO 3%, Rutsch der Stunde: Warimpex -4.11%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Kontron(1)

BSN MA-Event DO&CO

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: ATX in week 43 down, but Alison will be featured in a big 42 Episode on Monday

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Henrik Malmström

Do Not Believe Everything

2022

Pseudo Editions



Juergen Seuss, Gerold Dommermuth, Hans Maier

London Pop gesehen

1969

Forum Verlag



Christian Reister

Driftwood No.14 | Berlin

2023

Self published



Saburo Akagi, Seizo Tashima, Shigeru Akimoto

Poems Of Urgency / 緊急な詩であった詩集

1972

Akitsu Shoten



Nikolaus Walter

Zehn extraordinaire photograph. Abbildungen von Nikolaus Walter mit Text von Joe Berger

1973

Selbstverlag