Nachlese: Peter Brezinschek, Philip Tüttö, Christina Happel, Ernst Happel, Liquid Spirit (Christian Drastil)

11.12.2023

Um 11:00 liegt der ATX TR mit -0.37 Prozent im Minus bei 7338 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 11.23% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +5.64% auf 1.03 Euro, dahinter Agrana mit +1.81% auf 14.05 Euro und Zumtobel mit +1.57% auf 6.145 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16758 ( -0.14%, Ultimo 2022: 13923, 20.36% ytd).

- in Folge #543 geht es um ein weiteres Buch inspired by Peter Brezinschek . Grafik ist mein Slide des Jahres (c) Peter Brezinschek: Wir sind wieder überreguliert, Protektionismus und Nationalismus sind zurück. Auch Kriege, ob kalt oder echt. Christian Drastil: In den 80ern war wenigstens die Musik gut. Und für Wirtschaft habe ich mich damals nicht interessiert. Danach wurde es bis 2007 immer besser, seit 2007 immer schlechter.

- Philip Tüttö ist Geschäftsführer beim Treasury-Spezialistien Schwabe, Ley & Greiner sowie mein 3. Gast aus der fünfköpfigen CFO Band Liquid Spirit. Wir sprechen über eine Fast-Karriere als Musiker, dann aber doch eine Laufbahn im Bereich Corporate Finance zunächst bei der RLB NÖ Wien und seit 2012 bei Schwabe, Ley & Greiner, Philip ist beim unabhängigen Treasury-Marktführer mit grossen Referenzen aus dem DAX und ATX nach und nach zum Geschäftsführer aufgestiegen. Und wenn ich schon so einen Gast vis a vis habe, dann tauchen wir natürlich tief in das Thema Treasury ein, nicht nur in Richtung Asset Klassen oder KI, sondern auch in Richtung Beratung, Ausbildung & Seminare, Publikationen sowie grosse Events in Mannheim und Schladming. In Schladming hatte sie dann auch gespielt, die Kapitalmarktband Liquid Spirit, bei der Philip auf den Keys zu hören ist.https://audio-cd.at/page/podcast/5076/

Klemens Eiter und Walter Riess von Liquid Spirit ebenfalls auf http://www.audio-cd.at/people zu finden.

- Christina Happel ist Head of Marketing & Communications bei pressrelations Österreich.war davor langjährige Sky-Sportmoderatorin in einer Kolleginnenriege mit Raphaela Pezzey und Elisabeth Gamauf, werkte mit Ralf Rangnick bei RB Leipzig. Wir sprechen über Anekdoten aus dieser schönen Zeit. Auch aktuelle Projekte wie der Job bei pressrelations.at oder "Generation Elegant" (Anm. Podcasthost: Wartet nur, wie adrett ich werde) sind Thema. Und natürlich geht es auch um ihren Grossvater Ernst Happel und allein da könnten wir Stunden sprechen, es fallen Namen wie Guus Hiddink, Peter Pacult, Günter Netzer und viele mehr. Ich werfe zusätzlich Andreas Bitesnich ein. Abschliessend sprechen zwei Rangnick-Fans (also wir zwei) über die Chancen Österreichs bei der EM 2024. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5073/

Wiener Börse Plausch #546: Grosse Umfrage zu Unternehmens- und Finanzpodcasts hier, bitte mitmachen!

Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, Polytec Group, Agrana, EuroTeleSites AG, S Immo, Austriacard Holdings AG, CA Immo, Mayr-Melnhof, RBI, Immofinanz, Uniqa, ATX TR, Warimpex, ams-Osram, Bawag, Marinomed Biotech, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, Cleen Energy, Josef Manner & Comp. AG, Addiko Bank, Amag, Andritz, EVN, Flughafen Wien, Strabag, Telekom Austria, VIG.

Random Partner Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro und über 230 Mitarbeitenden (per 30.6.2019) Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank. Die eigenständige österreichische Vollbank ist darüber hinaus auch in den Ländern Zentral- und Osteuropas, in Italien und Deutschland tätig. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und höchsten Bonität ihrer Eigentümerin. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

