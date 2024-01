News zu Frequentis, London-Roadshow mit DO&CO, Post etc. Research zu AT&S, Erste Group, Aktienrückkäufe bei Addiko, Zumtobel, Kapitalmarkt-Update von Wiener Börse und Alois Wögerbauer (Christine Petzwinkler)

Bei einem von der Wiener Börse organisierten Kapitalmarkt-Update hat 3 Banken-KAG-Geschäftsführer Alois Wögerbauer unter anderem auch seine Einschätzung zum heimischen Markt abgegeben . Das KGV an der Wiener Börse ist seiner Meinung nach "hoch attraktiv". Allerdings würden die internationalen Investoren derzeit noch fehlen . "Das ausländische Kapital sucht derzeit noch nicht nach Small und Midcaps", so der Assetmanager. Helfen würde mitunter eine Entspannung im Russland/Ukraine-Konflikt. Potenzial würde auch mit dem beginnenden Zinssenkungszyklus bestehen. Für ihn als Assetmanager ist auch das bekannte Problem der geringen Liquidität an der Wiener Börse ein Thema . "Als Assetmanager muss man sich bewegen können", argumentiert er. Die größten Positionen im 3BG Österreich-Fonds sind derzeit Erste Group, Andritz, OMV, RBI, AT&S, voestalpine, VIG, Wienerberger, Telekom Austria, DO&CO, SBO, EVN, Verbund, Lenzing, Pierer Mobility. " Der Wiener Markt ist fundamental gut, aber das Auslandskapital fehlt, um den Bewertungsabschlag aufzuholen ", resümiert er. Alles in allem sind 2024 für Wögerbauer Anleihen, Aktien, Rohstoffe sowie Gold "besser als Cash". Mischportfolios würden seiner Meinung nach Sinn machen.

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Week 3 with losses for ATX, but gains for Addiko Bank, S Immo and Andritz

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Po...

