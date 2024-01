News zu FACC, AT&S, Wienerberger, Baader Bank, Verbund, Frequentis, Bawag, DenizBank .... (Christine Petzwinkler)

24.01.2024, 3801 Zeichen

AT&S hat heute das Bürogebäude und das Werk 1 in Malaysia offiziell eröffnet: Die Bauzeit des neuen Campus in Kulim, rund 350 Kilometer nördlich der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur, betrug laut AT&S nur knapp mehr als zwei Jahre. Im Werk 1 wird AT&S für das Halbleiterunternehmen AMD produzieren. Werk 2 ist wind- und wasserfest und sobald sich das Marktumfeld für einen AT&S-Schlüsselkunden verbessert hat, wird auch dieses zweite Werk hochgefahren, teilt AT&S mit.

Die Analysten von Montega bestätigen die Kauf-Empfehlung für FACC und erhöhen das Kursziel von 9,5 Euro auf 10,00 Euro. Die starken Zahlen der OEMs würden den Erholungstrend in der Luftfahrt bestätigen und sollten FACC zu einem starken Jahresabschluss 2023 sowie hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Wachstumsraten in den Folgejahren verhelfen, argumentieren die Montega-Experten. Die nach oben angepassten Prognosen würden die aktualisierten Produktions- und Personalpläne reflekteiren, so die Analysten. Die Bewertung (EV/EBIT 2025e: 8,7x) spiegelt nach Meinung der Analysten nicht die langfristigen Wachstumsperspektiven sowie die hohe Top Line-Visibilität aufgrund des starken Orderbacklogs der OEMs wider.

Wienerberger investiert gemeinsam mit Verbund X Ventures und dem Venture Capital-Fonds Rockstart in die Energy-Sharing-Firma eFriends, die eine Plattformtechnologie bietet, über die Nutzer selbst produzierten Solarstrom mit anderen Nutzern in Echtzeit per App teilen können. Wer einen Überschuss produziert, gibt das in der App bekannt und bietet so den Strom zum Teilen an. Konsumenten finden diese Angebote in der App, verbinden sich mit dem Produzenten, und der Strom kann fließen. eFriends selbst tritt dabei als Stromanbieter auf und ermöglicht eine direktere Beteiligung von lokalen Energieproduzenten am Strommarkt und trägt durch regionale Vermarktung zur Netzstabilisierung bei. Verbund hat die Investitionshöhe mit 800.000 Euro bekanntgegeben.

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Top Stock Ideas überarbeitet und einige Änderungen vorgenommen. Weiterhin auf der Liste bleibt Andritz als einziger österreichischer Titel unter den 14 Top Stocks. Entfernt wurden jüngst BayWa, Fielmann und Geberit, weil anderswo bessere Chance gesehen werden, so die Begründung. Neu aufgenommen wurden Basilea und SoftwareOne. Die Baader Top Stocks sind demnach aktuell: All for One Group, Andritz, Aryzta, Basilea, CEWE, Gurit, Huber+Suhner, Krones, Landis+Gyr Group AG, LEG Immobilien, Siegfried, Sixt SE, SoftwareONE und Tecan.

Auszeichnung: Die ÖGVS, die Gesellschaft für Verbraucherstudien in Österreich führt regelmäßig Studien durch, um die Leistung von Unternehmen in verschiedenen Bereichen zu bewerten. Im Rahmen des B2B-Award Österreich 2023 wurden 886 Unternehmen bewertet. Die DenizBank AG erhielt dabei Auszeichnungen für das Preis-Leistungs-Verhältnis (insgesamt) und Preis/Leistung in dem Bereich Firmenkredite.

Research: Oddo BHF stuft Frequentis von "Neutral" auf "Outperform" hoch und erhöht das Kursziel von 31,0 auf 34,0 Euro. HSBC bestätigt das Buy für Bawag und erhöht das Kursziel von 82,0 auf 88,0 Euro. Kepler Cheuvreux bekräftigt ebenso die Kauf-Empfehlung für Bawag und passt das Kursziel von 77,0 auf 76,0 Euro an. Aletheia Capital bleibt bei der Kauf-Empfehlung für AT&S und kürzt das Kursziel von 105,0 auf 55,0 Euro.

