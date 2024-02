Wiener Börse Party 2024 in the Making, 14. Februar (Marathon vs. Sprint)

15.02.2024, 1572 Zeichen

Mittwoch, 14. Februar

"Roses are red, blue-chips are blue, today we share our prime market with you. Also unbedingt vorbeischauen auf der Home der Wiener Börse". Das schrieb die Wiener Börse am Valentinstag. Also statt Blumenstrauss und Pralinen tiefe Einblicke in das Orderbuch, natürlich Real Time. Ich finde das super, liebe ich doch Orderbücher und Real Time sowieso. Ich werfe der Börse auch immer wieder vor, dass man in den Bigger Storylines stets auf "Marathon und kein Sprint" hinweist, das kurzfristige Blicken auf die tagesaktuellen Kurse sogar - sagen wir so - "eher nicht empfohlen" wird. Da ist das Orderbuch als Geschenk zum Valentinstag eine willkommene Abwechslung der Storyline. Und ich meine: Das muss ja kein Widerspruch sein, die einen mögen dies und die anderen mögen das. Ohne Orderbuch keine Handelsumsätze, ohne Handelsumsätze keine internationalen Marktteilnehmer und keine Möglichkeit für (internationale) Institutionelle, österreichische Aktien zu kaufen. Ich finde den langfristigen Ansatz super, der kurzfristige ist aber auch lässig, das muss ja kein Widerspruch sein. Das ist ja die Datenader der Börse. By the way: Im Jänner hatte ich eine tolle deutsche TV-Serie (incl. argem Twist) gesehen: "Oderbruch". Ja, ich weiss, dass das die Gegend um die polnische Grenze ist, aber auf den ersten Blick habe ich gelesen: Orderbuch. Ich halt. Und ach ja: Wer einen Marathon trainiert, sollte auch Sprint-Intervalle in den Plan nehmen. Mache ich gerade.

Alle Tageseinträge: http://christian-drastil.com/boerse

Spotify: http://www.audio-cd.at/spotify

(15.02.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #590: Small Caps werden heute gespannt auf Aluflexpacks 66 Prozent Move schauen, Morphosys lässt grüssen

Bildnachweis

1. Wiener Börse Party





Aktien auf dem Radar:FACC, DO&CO, EVN, Austriacard Holdings AG, Amag, Frequentis, Rosenbauer, Strabag, Pierer Mobility, AT&S, CA Immo, Immofinanz, Kostad, Lenzing, Linz Textil Holding, RWT AG, Wolford, S Immo, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Erste Group, Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Warimpex.

Random Partner BNP Paribas

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: dad.at-Depot dreht ins Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.2.: Verbund, Palfinger, ÖBAG (Börse Geschichte) (Börs...

» Reingehört bei Telekom Austria (boersen radio.at)

» News zu Porr, DO & CO, Research zu Flughafen Wien, Bawag, Valneva (Chris...

» Nachlese: Aktienkultur vermisst, Live Blick Verfallstag, Thomas Mraz (Ch...

» Wiener Börse Party #590: Small Caps werden heute gespannt auf Aluflexpac...

» Zertifikate Party Österreich 02/24: BNP Paribas über Hebelprodukte, Zert...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Bawag, Palfinger und Do&CO gesucht, in D...

» Börsenradio Live-Blick 16/2: DAX-Rekordjagd + Verfallstag = Bären heute ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Zalando, Vorstadtweiber und Wien...