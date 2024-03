Neuigkeiten von Valneva, Pierer Mobility, AT&S, Research zu Post, Global Money Week, Fondsmarkt (Christine Petzwinkler)

18.03.2024, 3927 Zeichen

Valneva hat mit den Investmentbanken Deerfield Management Company und OrbiMed die Zinsbindungsfrist des bestehenden Darlehens um achtzehn Monate verlängert. Die Rückzahlung der ersten Tranche in Höhe von 100 Mio. US-Dollar beginnt nun im Januar 2026 statt im Juli 2024. Die Fälligkeit dieser ersten Tranche wird weiterhin im 1. Quartal 2027 erfolgen. Valneva-CFO Peter Bühler: “Diese Verlängerung stärkt unsere Cash-Position und trägt dazu bei, dass wir nach der erfolgreichen Markteinführung des Lyme-Programms eine nachhaltige Profitabilität erwarten können.“

Pierer Mobility hat die Call-Option auf den Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta Motor S.p.A. auf 50,1 Prozent vorzeitig ausgeübt. Ursprünglich war die Option auf Basis des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 gewährt worden. Hintergrund: Im November 2022 hat die Pierer-Tochter KTM AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung 25,1 Prozent an der italienischen MV Agusta Motor erworben und später dann die Supply Chain und den Einkauf der MV Agusta übernommen. Darüber hinaus wird die Produktpalette der MV Agusta zum Teil auch über das weltweite Vertriebsnetz der Pierer Mobility vertrieben. Somit übernimmt die KTM AG die Mehrheit und auch die industrielle Führung der MV Agusta Motor. Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der Pierer Mobility AG, wird nun auch CEO bei MV Agusta.

AT&S hat in Leoben eine selbst entwickelte Kupferrecyclinganlage in Betrieb genommen. „Die neue Kupferrecyclinganlage in Leoben wird bald die Rückgewinnung von bis zu 1.000 kg reinem Kupfer pro Tag sowie das Recycling einer beträchtlichen Menge an Chemikalien ermöglichen“, sagt AT&S CTO Peter Griehsnig. Das Recyclingsystem ist eine Eigenentwicklung von AT&S in Zusammenarbeit mit der Montanuniversität Leoben, was vom Kunden Airbus prompt mit dem Zuliefererpreis für das beste Verbesserungsprojekt 2023 gewürdigt wurde. Im Rahmen des Kupferrecycling-Projekts konnte AT&S acht neue Patente anmelden, von denen sechs bereits bewilligt wurden. Ebenfalls im vergangenen Jahr wurde am AT&S-Standort in Nanjangud, Indien, ein Verfahren implementiert, das die Rückgewinnung von Kupfer und Chemikalien aus gebrauchten Ätzmitteln erlaubt. Auch dieses System läuft bereits erfolgreich und verspricht die Rückgewinnung von bis zu 35 Kilogramm Kupfer pro Stunde, so AT&S.

Die Analysten von Barclays bestätigen die Underweight-Empfehlung für die Österreichische Post und kürzen das Kursziel von 27,1 auf 26,3 Euro.

Hinweis: Diese Woche (18.3. bis 24.3.) findet die Global Money Week statt. Das Motto in diesem Jahr: „Protect your money, secure your future“. Die Global Money Week ist laut OeNB eine jährliche Initiative des International Network on Financial Education (INFE) der OECD und bietet jungen Menschen weltweit die Gelegenheit, an Veranstaltungen und Aktivitäten zur Finanzbildung teilzunehmen. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) stellt im Rahmen der Global Money Week 2024 ihre neuen Starterpakete für Schulen vor. Die drei Starterpakete sind jeweils speziell für die Volksschule, Mittelschule oder AHS-Unterstufe (Sekundarstufe I) sowie die Oberstufe (Sekundarstufe II) zusammengestellt.

Fondsmarkt: Österreichs Fondsindustrie verwaltete laut FMA zum 31.12.2023 ein Fondsvermögen in Höhe von 213,2 Mrd. Euro, das ist ein Zuwachs um 12,9 Mrd. Euro oder 6,5 Prozent im Vergleich zum Jahresultimo 2022. Und das, obwohl aggregierte Nettomittelabflüsse von 1,1 Mrd. Euro zu verkraften waren, insbesondere bei Immobilienfonds (- 1,7 Mrd.) und Mischfonds (- 1,5 Mrd.). Zuflüsse gab es bei Rentenfonds (+1,7 Mrd.) und Aktienfonds (+460 Mio.), wie die FMA mitteilt.

