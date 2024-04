Börsenradio Live-Blick 3/4: DAX nach zweitschwächsten Tag wieder etwas erholt, Druck auf Daimler Truck, AT&S 8 Tage im Plus

- DAX nach zweitschwächstem Tag wieder etwas erholt - Infineon im Frühgeschäft stärker - Daimler Truck im Frühgeschäft schwächer - Serien: VW und, Zalando gestern nach je 10 Plustagen in Folge gefallen - News-Roundup der Baader Bank: BMW, SAP - ATX in der ersten Stunde schwächer (vor Marktstart 6,17 Prozentpunkte 2024 Rückstand auf den DAX) - AT&S mit 8+ in Folge - tradersplace.de Tournament: Zalando scheidet aus, weil Merck Wildcard hatte, neue Wildcard BASF - 1 kg Gold kostet 67.837 Euro, mitgeteilt von goldundco.at

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

CoVaCoRo zu Frequentis

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1), Frequentis(1)

Star der Stunde: S Immo 1.31%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -2.07%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(1), S Immo(1)

Star der Stunde: FACC 1.63%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.88%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), OMV(1)

Star der Stunde: Andritz 0.93%, Rutsch der Stunde: Warimpex -1.13%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(5), OMV(3), Kontron(1), S Immo(1)

Star der Stunde: Semperit 2.37%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.44%

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: ATX in week 11 better, but still in negative year to date area, Immofinanz on top

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Po...

Christian Reister

Nacht und Nebel

2023

Safelight



Jerker Andersson

Found Diary

2024

Self published



Vladyslav Krasnoshchok

Bolnichka (Владислава Краснощока

2023

Moksop



Todd Hido

House Hunting

2019

Nazraeli



Kristina Syrchikova

The Burial Dress

2022

Self published