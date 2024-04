» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 2 April (BZ-Cover)

04.04.2024, 1413 Zeichen

Text vs. Bild. In der heutigen Ausgabe der Bezirkszeitung bin ich gross auf dem Cover, ein Foto zeigt Christoph Weißenbäck und mich und es geht natürlich um den Alsergrund-Podcast "Alsercast", für den ich monatlich meinen Kumpel Christoph zu mir ins Studio einlade. Beim Bild ist in kleinerer Schrift zu lesen: "Der Alsergrund hat jetzt einen Podcast" und darüber prangt in grossen Lettern: Ein Alsergrunder will ins Parlament. Schaut man also aus etwas Entfernung auf das Cover oder sieht das Bild in kleinerer Auflösung, so muss man glauben, dass einer von uns beiden ins Parlament will. Ist aber nicht der Fall, denn gemeint ist der streitbare SPÖ-Rebell Niki Kowall, der mit unsererm Podcast nichts zu tun hat, aber gerne mal als Gast willkommen ist. Als streitbaren Rebell seh ich mich auch, aber never ever würde ich ins Parlament wollen. Also ein klares Nein an alle, die gefragt haben ("willst leicht die KESt-Lösung bringen?). Text-/Bild-Spangen haben jedenfalls schon oft für Verwirrung gesorgt und nicht immer waren die Zusammenhänge ethisch 1a, manchmal will man Leuten da auch eins auswischen. Aber: Ich freu mich, auf dem BZ-Cover zu sein (zum 3. Mal jetzt), der Alsercast ist eingebettet in http://www.audio-cd.at/spotify .

Alle Tageseinträge: http://christian-drastil.com/boerse

Spotify: http://www.audio-cd.at/spotify

Fanboy-Buch in the Making: https://photaq.com/page/index/4142/

