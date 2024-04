Wiener Börse zu Mittag fester: Warimpex, Do&Co, Agrana gesucht, D-Blick Rheinmetall, IRW-Blick Hack The Box

- News zu Addiko, Research zu AT&S und Erste Group - Nachlese: Porr, Börsentag Wien 2025 am Weltfrauentag 8. März, Harald Waiglein - Reingehört bei Frequentis - Unser Volumensrobot sagt: Frequentis, Polytec, Do&Co - Attila Dogudan führt den 2. Tag in der GGC - Börsegeschichte 10.4.: Böhler-Uddeholm, UBM - Österreich-Depots: Ex-Tag der Bawag - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last #gabb, -0.34% ytd, +73.50% seit Start 2013

wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(1), Kontron(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Erste Group(1), Bawag(1)

BSN MA-Event Rosenbauer

Star der Stunde: Addiko Bank 1.18%, Rutsch der Stunde: Bawag -0.84%

Star der Stunde: Bawag 1.75%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.6%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Bawag(1), Kontron(1)

Star der Stunde: SBO 0.48%, Rutsch der Stunde: Verbund -3.87%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(1), SBO(1)

Star der Stunde: Wienerberger 0.57%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.34%

Austrian Stocks in English: Week 13 brought a good Q1 ending for ATX, Big Hug to Palfinger for presenting nearly 100 Episodes!

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Po...

