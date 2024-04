Wiener Börse Party 2024 in the Making, 14. April (Cin Cin)

UBM-Chef Thomas Winkler sprach in einem Börsenradio-Interview davon, dass er, wenn es hell wird, nicht nackt dastehen will mit der UBM. Heisst so viel wie, dass man jetzt antizyklisch weiter investieren müsse. Investieren tut auch Anwältin Astrid Wagner, dies in ihren Social Media Auftritt mit Nackt-Anspielungen, freilich mit Rückenansichten oder Emoji-Verdeckung, ich unterstelle keine Strategie, aber eine gewisse Lust an der Provokation, das Thema war Nummer 1 in den Tageszeitungen. Und sie hat schon recht: Was ist schon dabei? Abnorm ist das nicht, Abnorm heisst dafür ihr Buch aus 2023 über Menschen, die ein geordnetes, unauffälliges Leben führen, es sich aber etwas unbemerkt aufstaut, um sich irgendwann mit ungeahnter Wucht zu entladen. Über dieses Buch wollte ich im Vorjahr mit Astrid podcasten, es liess sich leider kein Termin finden. Für heuer hat Astrid einen Topless-Bildband avisiert, vielleicht podcasten wir dazu, Termin ist fix, Datum noch nicht, das Thema interessiert ja offenbar viel mehr Leute, als es zugegeben wird. Wie früher Tutti Frutti, das keiner kannte, obwohl alle Cin Cin summten. In der vergangenen Woche war auch die traditionelle Nackte in der Krone wieder zurück. Aber nur kurz. Viel zu heikles Thema.

