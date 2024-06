» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 6. Juni (666)

09.06.2024, 1415 Zeichen

Donnerstag (6. Juni)

The Number of the Beast. Ich liebe Zufälle. Heute ist der 6.6. und zufällig erscheint heute die bereits 666. Ausgabe des Wiener Börse Party Podcasts, der bis Ende 2023 unter Wiener Börse Plausch erschienen ist. Und freilich musste ich diese Teufelszahl 666 irgendwie thematisieren. Einen wirklichen Teufel gibt es nicht am Markt, eher viele kleine Teufelchen, der Lautsprecherhersteller Teufel ist zu weit weg, so blieb also Iron Maiden: The Number of the Beast. "Woe to you, oh earth and sea. For the Devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is six hundred and sixty-six". Jo eh, klingt aber leiwand. Durch Missinterpretationen des Textes wurde den Bandmitgliedern in den USA vorgeworfen, Satanisten zu sein. Vor einem Konzert in Long Beach protestierten einige amerikanische Christen vor dem Stadion und wollte Iron-Maiden-Schallplatten anzünden. Eine anwesende Person verhinderte dies mit der Begründung, dass „der Rauch des Teufels uns vergiften würde“. Also wurden die Schallplatten mit Hämmern zerstört. Jo eh. Wer mag, kann ja unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch meine Folge 666 nachhören.

Alle Tageseinträge: http://christian-drastil.com/boerse

Spotify: http://www.audio-cd.at/spotify

Fanboy-Buch in the Making: https://photaq.com/page/index/4142/

(09.06.2024)

BSN Podcasts

SportWoche Podcast #112: BörsianerInnen mit 24 Tipps für die Fussball-EM und hier der Torhymnen-Vorschlag

Bildnachweis

1. Wiener Börse Party





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Addiko Bank, voestalpine, Semperit, Austriacard Holdings AG, Lenzing, UBM, EVN, Telekom Austria, AT&S, Strabag, Marinomed Biotech, Agrana, FACC, Frequentis, Pierer Mobility, Amag, CA Immo, Erste Group, Flughafen Wien, Immofinanz, Österreichische Post, Uniqa, VIG, Wienerberger, Warimpex, Vonovia SE, Henkel, Siemens Healthineers, HeidelbergCement, Rheinmetall.

Random Partner Marinomed

Erforscht und entwickelt völlig neuartige Technologieplattformen, die innovative Therapien gegen Atemwegs- und Augenerkrankungen ermöglichen. Aus wissenschaftlichen Ideen werden so neue Patente, Marken und Produkte geschaffen. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 9. Juni (Handelsvolumina)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 8. Juni (Treasuries)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 6. Juni (666)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 7. Juni (Beate)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 5. Juni (Fade to grey)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 4. Juni (25 Jahre Palfinger)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 3. Juni (Börse-Storylines)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 2. Juni (die Schüttkösten)

» SportWoche Podcast #112: BörsianerInnen mit 24 Tipps für die Fussball-EM...

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 1. Juni (der Schüttkasten)