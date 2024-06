Börsegeschichte 10.6.: Frauenthal, Post, Immofinanz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

10.06.2024, 696 Zeichen

IPOs:

10.06.1991: Frauenthal: Frauenthal mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,13 Mrd. ATS.



over MA200:

10.06.2013: Österreichische Post: Am längsten über MA200: 543 Tage (endete am: 10.06.2013) zum Kalender



under MA200:

10.06.2009: Immofinanz: Am längsten unter MA200: 366 Tage (endete am: 10.06.2009)

Bisher gab es an einem 10. Juni 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.06. beträgt -0,14%. Der beste 10.06. fand im Jahr 2010 mit 3,04%statt, der schlechteste 10.06. im Jahr 2022 mit -3,30%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.06.)

(10.06.2024)

