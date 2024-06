» Börsepeople im Podcast S13/13: Clemens Faustenhammer

Clemens Faustenhammer ist Head of Group Resilience Management bei der Raiffeisen Bank International AG, passionierter Börsianer und Finanzblogger. Wir sprechen über E-Quadrat, das MQ, die UniCredit, die Donau und dann die RBI. Ich frage natürlich, was ein Head of Group Resilience Management so alles macht und bin beeindruckt, man muss da wohl so eine entspannte Persönlichkeit wie Familienmensch Clemens mitbringen. Der Bereich ist freilich quod definitionem eher nicht so in der Öffentlichkeit, sodass der Tipp für die Einladung von einer meiner HörerInnen gekommen ist, die Clemens als Macher von divdidendpost.net und Geldgeschichten (mit Luis Pazos) leiwand findet. Auch darüber reden wir natürlich, Clemens ist aber auch Ex-Fussballer und -Musiker, wir reden über laute Musik, die man zum Glück nicht im Internet findet und über Sautanz. Und: Er mag "Skin in the game", den aktuellen Lieblingsbegriff von Christoph Boschan und mir. Danke an unsere Hörerin für DIESEN Tipp und Typ, kaum einer passt besser in meine persönliche Schnittmenge.



So haben Clemens und ich die Euro 2024 vor dem Auftaktmatch getippt:



