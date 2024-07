Börsegeschichte 2.7.: EVN, voestalpine, Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

02.07.2024, 726 Zeichen

under MA200:

02.07.2012: EVN: Am längsten unter MA200: 363 Tage (endete am: 02.07.2012) zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

02.07.2018: voestalpine: Längste negative Serie: 14 Tage (endete am 02.07.2018) zum Kalender



Gleichbleibende Serie in Tagen:

02.07.2003: Palfinger: Längste gleichbleibende Serie: 3 Tage (endete am 02.07.2003)

Bisher gab es an einem 2. Juli 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.07. beträgt -0,05%. Der beste 02.07. fand im Jahr 2012 mit 1,94%statt, der schlechteste 02.07. im Jahr 2002 mit -2,44%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 02.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.07.)

(02.07.2024)

Aktien auf dem Radar:Immofinanz, CA Immo, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Zumtobel, Erste Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, Andritz, Wolford, RBI, Porr, Pierer Mobility, Strabag, ams-Osram, Gurktaler AG VZ, Josef Manner & Comp. AG, Semperit, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, Amag, Agrana, AT&S, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.

